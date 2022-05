Ιράν: Καλεί την Ελλάδα σε συνεργασία για τα τάνκερ χωρίς ανάμειξη των ΗΠΑ

Σε συνεργασία κάλεσε το Ιράν την Ελλάδα, χωρίς την ανάμειξη των ΗΠΑ, μετά το ρεσάλτο των ιρανικών δυνάμεων σε δύο ελληνικά τάνκερ στον Περσικό Κόλπο, όπως μετέδωσε το Reuters.

Η Τεχεράνη πραγματοποίησε στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελληνικών τάνκερ, αφού η Αθήνα είχε ακινητοποιήσει προηγουμένως υπό ιρανική σημαία τάνκερ, ενώ στη συνέχεια, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν το φορτίο πετρελαίου που αυτό μετέφερε, στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Τεχεράνης.

Αμερικανοί και Έλληνες διπλωμάτες κάλεσαν το Ιράν να απελευθερώσει αμέσως τα ελληνικά τάνκερ. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον υποστηρίζει την Ελλάδα «μπροστά σε αυτήν την αδικαιολόγητη σύλληψη».

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o

— AZ OSINT (@AZmilitary1) May 30, 2022