Ιράν: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από το ρεσάλτο στα ελληνικά τάνκερ

Τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή του ρεσάλτο των Ιρανών στα δύο ελληνικά τάνκερ, στον Περσικό Κόλπο.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ η κατάληψη των δύο ελληνικών δεξαμενόπλοιων, ενώ την ίδια στιγμή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στο Ιράν ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των ελληνικών τάνκερ.

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o

