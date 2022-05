Πώς ένας ράπερ βοήθησε την Anita Baker

Η Anita Baker είναι γνωστή και πολυβραβευμένη τραγουδίστρια της soul, του R&B και της smooth jazz μουσικής. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Detroit το 1979. Έγινε παγκοσμίως γνωστή με την επιτυχία της “Sweet Love”. Έχει κερδίσει οκτώ Grammy Awards, τέσσερεις πλατινένιους και δύο χρυσούς δίσκους.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόσφατα Anita Baker είχε με κάποιον τρόπο χάσει τον έλεγχο των δικών της master των τραγουδιών της. Έδωσε έναν δικαστικό αγώνα και τον κέρδισε! Έτσι, τα masters επέστρεψαν πέρσι σε εκείνην. Μάλιστα τότε η Taylor Swift είχε ανεβάσει πανηγυρικό ποστ στα κοινωνικά δίκτυα για το γεγονός αυτό, μίας και η μεγάλη τραγουδίστρια ήταν καλή της φίλη.

Προχθές στο Venetian Resort του Las Vegas, όπου εμφανίζεται η Anita Baker, μπήκε στην αίθουσα την ώρα της συναυλίας ο ράπερ Chance the Rapper. Μόλις η Anita τον αντιλήφθηκε διέκοψε το πρόγραμμά της και αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη στον νεαρό ράπερ, που όπως αποκάλυψε την είχε βοηθήσει να επανακτήσει τον έλεγχο των πρωτότυπων ηχογραφήσεων όλης της καριέρας της!

Ακολούθησαν ανάλογα πονταρίσματα στο Twitter, τόσο από τον Chance the Rapper όσο και από την εξαίρετη Anita Baker.

I saw one of THE greatest performances of my LIFETIME last night! Thank you so much @IAMANITABAKER for being an inspiration and an icon to so many of US 👸🏾 https://t.co/TFcWt3lZFj

— Chance The Rapper (@chancetherapper) May 29, 2022