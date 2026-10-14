Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου: Μετά το τέλος Οκτωβρίου η επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου

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Σε νέα τροχιά εισέρχεται το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου (Great Sea Interconnector), καθώς ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου.

Το πρώτο βήμα έγινε με την υποβολή εκ μέρους της γαλλικής εταιρείας NEXANS SA του αιτήματος στο υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Νavtex για την επανέναρξη των εργασιών. Συγχρόνως, έχει υποβληθεί προς το Λιμενικό και αίτημα εξαίρεσης για το εξειδικευμένο ερευνητικό πλοίο «ABEILLE MARENGO» με γαλλική σημαία, για να διεξάγει τις έρευνες.

Πλέον έχει ξεκινήσει η τυπική διαδικασία. Αναμένεται να συνεδριάσει η Διυπουργική Επιτροπή υπό το υπουργείο Εξωτερικών και η εισήγησή της θα φτάσει στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος θα δώσει την τελική έγκριση και κατόπιν θα την προωθήσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έκδοση της Νavtex, που ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχει άδεια για την έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επανέναρξη των εργασιών τοποθετείται μετά το τέλος Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι στο αίτημα εξαίρεσης για την αδειοδότηση του πλοίου «ABEILLE MARENGO» που θα διεξάγει τις έρευνες, το οποίο είναι άσχετο με το αίτημα για τη Νavtex, αναφέρεται ότι οι εργασίες του αφορούν την προκαταρκτική υποθαλάσσια έρευνα με ωκεανογραφικές βυθομετρικές εργασίες μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής της Κορακιάς στον νομό Ηρακλείου Κρήτης και της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου.

Επίσης, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στην όδευση της διαδρομής του καλωδίου και ότι θα γίνει χρήση του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται από προηγούμενες αποφάσεις για 31 Δεκεμβρίου 2026, εκτός βεβαίως αν χρειαστεί παράταση η οποία θα ζητηθεί. Αυτό αφορά όλο το έργο, όπως έχει χαραχθεί και όπως το σχεδιάζει η εταιρεία.

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Οι έρευνες και οι δυσκολίες του υποθαλάσσιου έργου

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τεχνικά στοιχεία του αιτήματος, καθώς αποτυπώνουν τις απαιτήσεις της υποθαλάσσιας διερεύνησης στη διαδρομή που προβλέπεται να ακολουθήσει το ηλεκτρικό καλώδιο. Σύμφωνα με το ναυτικό πρακτορείο, η κρισιμότητα και η δυσκολία των εργασιών συνδέονται κυρίως με το μεγάλο βάθος των υδάτων στην περιοχή των ερευνών, σε συνδυασμό με την παρουσία κρημνωδών πλαγιών και υποθαλάσσιων προεξοχών κατά μήκος της διαδρομής.

Η έρευνα βυθού καλύπτει περιοχή που περιλαμβάνει τους δύο πόλους της ηλεκτρικής διασύνδεσης και πραγματοποιείται με στόχο τη λεπτομερή αποτύπωση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου πυθμένα.

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως πολυδεσμικός ηχοβολιστής (Multi Beam Echo Sounder – MBES), ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar – SSS), μαγνητόμετρο και συστήματα υποβρύχιας βιντεοσκόπησης.

Μέσω των συγκεκριμένων τεχνολογιών επιδιώκεται η λεπτομερής καταγραφή των συνθηκών του πυθμένα κατά μήκος της συνολικής διαδρομής, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη τελική όδευση για τη μετέπειτα εγκατάσταση και πόντιση των καλωδίων.

Παράλληλα, προβλέπεται η λήψη γεωτεχνικών δειγμάτων σε βάθη έως 700 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, προκειμένου να καθοριστεί η κατάλληλη μέθοδος προστασίας των υποβρύχιων καλωδίων στον πυθμένα.

Στις σχετικές τεχνικές διαδικασίες περιλαμβάνονται δοκιμές Cone Penetration Test (CPT), καθώς και μέθοδοι δειγματοληψίας Vibro Coring και Rock Coring.

Τα χαρακτηριστικά του «VB ABEILLE MARENGO»

Το «VB ABEILLE MARENGO» είναι πλοίο υπεράκτιας υποστήριξης τύπου Anchor Handling Tug Supply (AHTS), κατασκευής 2009, στα ναυπηγεία Aker Yard της Νορβηγίας.

Φέρει γαλλική σημαία, είναι νηολογημένο στη Χάβρη και διαθέτει σύστημα δυναμικής τοποθέτησης DP2, το οποίο επιτρέπει τη διατήρηση της θέσης του πλοίου με τη χρήση των προωστήρων του.

Το συνολικό μήκος του ανέρχεται σε 73,20 μέτρα και το πλάτος του σε 20 μέτρα, ενώ η ολική χωρητικότητά του είναι 4.678 GT και η καθαρή χωρητικότητα 1.404 NT.

Το μέγιστο βύθισμά του φτάνει τα 7,75 μέτρα, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ανέρχεται σε 10.200 kW, που αντιστοιχούν σε 13.872 ίππους.

Διαθέτει τέσσερις κύριες μηχανές MAN, δύο έλικες μεταβλητού βήματος, δύο πρωραίους και δύο πρυμναίους πλευρικούς προωστήρες, καθώς και εξοπλισμό ρυμούλκησης και χειρισμού αγκυρών.

Ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρησιακές δυνατότητές του έχει το κατάστρωμα εργασιών επιφάνειας 600 τετραγωνικών μέτρων, με μέγιστη δυνατότητα φορτίου 1.030 τόνων υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες κατανομής του.

Το πλοίο διαθέτει επίσης εξοπλισμό ανύψωσης και χειρισμού βαρέων φορτίων, καθώς και δυνατότητα υποστήριξης εξειδικευμένων υπεράκτιων δραστηριοτήτων.

Οι προϋποθέσεις για την έναρξη των εργασιών

Στο αίτημα του ναυτικού πρακτορείου διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται διαφοροποίηση της ήδη εγκεκριμένης διαδικασίας όσον αφορά τη διαδρομή της έρευνας για την προτιθέμενη πόντιση και όδευση του καλωδίου. Η ερευνητική δραστηριότητα του επιπλέον πλοίου προγραμματίζεται να αρχίσει μετά τη χορήγηση της απαιτούμενης έγκρισης από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ισχύος της υφιστάμενης άδειας του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ στο αίτημα αναφέρεται ότι θα ζητηθεί παράταση εύλογου χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνεται ακόμη ότι μέρος των υποθαλάσσιων εργασιών θα πραγματοποιηθεί εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ειδική διαδικασία για τη χρήση πλοίου ξένης σημαίας.

Η αιτούσα πλευρά επικαλείται τη μη διαθεσιμότητα ανάλογων πλοίων με ελληνική σημαία για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τον συγκεκριμένο σκοπό.

Σύμφωνα με το αίτημα, το «VB ABEILLE MARENGO» θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών προβλέπεται καθημερινή ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών με τις αναγκαίες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων, της περιγραφής των εργασιών και των απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας.

Επιπλέον, ζητείται η ενημέρωση των κατά τόπους λιμεναρχείων και των παραπλεόντων σκαφών, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενός μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Αναζητούνται διαθέσιμα πλοία ελληνικής σημαίας

Με την εγκύκλιο της 14ης Οκτωβρίου, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος ζητεί από τα κεντρικά λιμεναρχεία, τα λιμεναρχεία, τα λιμενικά τμήματα και τους λιμενικούς σταθμούς να εξετάσουν εάν υπάρχουν πλοία ελληνικής σημαίας που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εργασιών.

Παράλληλα, η σχετική ενημέρωση κοινοποιείται στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στην Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων, στην Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων «Ο ‘Αγιος Νικόλαος» και στην Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.

Οι φορείς αυτοί καλούνται να γνωστοποιήσουν τυχόν διαθέσιμα πλοία ή στοιχεία μελών τους που θα μπορούσαν να καλύψουν τις τεχνικές ανάγκες του έργου.

Η καταληκτική προθεσμία για την αποστολή των σχετικών απαντήσεων έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου 2026, στις 13:00.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί νέο διοικητικό βήμα για τη συνέχιση των ερευνητικών εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ενός έργου που απαιτεί εξειδικευμένες θαλάσσιες επιχειρήσεις και λεπτομερή τεχνική προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων.