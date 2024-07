Γερουλάνος: «Μια νέα μέρα φαίνεται να ξημερώνει στην βρετανική πολιτική σκηνή» – Οι ευχές στον Στάρμερ και οι αναφορές στην Θάτσερ

Τις ευχές του στο κόμμα των Εργατικών και στον Κιρ Στάμερ, με αφορμή τις αυριανές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος Παύλος Γερουλάνος.

Ο κ. Γερουλάνος, ο οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί στο Εργατικό Κόμμα, κάνει αναφορά στην ήττα των Εργατικών το 1987 από την τότε πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Μάργκαρετ Θάτσερ.

Παράλληλα εκτιμά ότι «μια νέα μέρα φαίνεται να ξημερώνει στη βρετανική πολιτική σκηνή και εύχομαι αυτή η φορά να είναι διαφορετική», τονίζοντας επίσης ότι «Είναι καιρός η πολιτική μας πλευρά να βάλει το στίγμα της στην παγκόσμια σκηνή».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Πίσω στο 1987, δίναμε έναν άνισο αγώνα ενάντια σε μια πανίσχυρη κατεστημένη, που άφησε το στίγμα της στην παγκόσμια σκηνή. Το όνομά της ήταν Μάργκαρετ Θάτσερ και η Βρετανία εξακολουθεί να υποφέρει από τις σφιχτές πολιτικές της επιλογές. Ως εκπαιδευόμενος στην πολιτική μηχανή του Εργατικού Κόμματος, είδα τι σημαίνει να πολεμάς ενάντια σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο και να χάνεις.

Αύριο, μια νέα μέρα φαίνεται να ξημερώνει στη βρετανική πολιτική σκηνή και εύχομαι αυτή η φορά να είναι διαφορετική. Καλή τύχη στους @UKLabour και @Keir_Starmer ! Είναι καιρός η πολιτική μας πλευρά να βάλει το στίγμα της στην παγκόσμια σκηνή».

Δείτε την ανάρτηση:

Back in 1987, we were giving an uneven fight against an all powerful incumbent, who left her mark on the global stage. Her name was Margaret Thatcher and Britain is still suffering from the tight grip of her political choices. As a trainee in Labour Party political machine, I saw…

— Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) July 3, 2024