Γεραπετρίτης στο ΣΕΥ: «Παράθυρο ευκαιρίας με την Τουρκία» – Στόχος το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Θεσσαλονίκη

Το “παράθυρο ευκαιρίας” που υπάρχει με την Τουρκία τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συζήτηση για Τουρκία, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

του Χρήστου Μαζανίτη

Στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για Τουρκία, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στο “παράθυρο ευκαιρίας” που έχει ανοίξει στις σχέσεις με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι “δεν μπορούμε να μιλάμε για ενίσχυση των σχέσεων υπό καθεστώς απειλών, παραβιάσεων της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των θεμελιωδών αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου ευρύτερα”.

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, κατά τη συζήτηση για την Τουρκία, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους ομολόγους του για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους την περασμένη εβδομάδα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως η Ελλάδα και η Τουρκία θα συνεχίσουν τον διάλογο σε τρεις πυλώνες: α) Πολιτικό Διάλογο, β) Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και γ) Θετική Ατζέντα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «κοινός στόχος είναι να διεξαχθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη, πριν από το τέλος του έτους. Ως προς αυτό, έχω ήδη εκφράσει την ετοιμότητά μου να συναντήσω ξανά τον Τούρκο ομόλογό μου Hakan Fidan, στο εγγύς μέλλον, προκειμένου να προετοιμάσω τα επόμενα βήματα».

Αναφορικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «θεμελιώδης προϋπόθεση για οποιαδήποτε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας είναι η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενίσχυση των σχέσεων υπό καθεστώς απειλών, παραβιάσεων της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των θεμελιωδών αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου ευρύτερα».

«Τούτου λεχθέντος», ανέφερε, «η Ελλάδα έχει διαχρονικά υποστηρίξει τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ – μια διαδικασία που, πάντως, εξαρτάται από την τήρηση των γνωστών κριτηρίων και προϋποθέσεων».

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας», αλλά προκειμένου να προχωρήσει η συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας, η Τουρκία πρέπει να εκπληρώσει καθορισμένα κριτήρια στα πεδία που συνιστούν τη λεγόμενη «Θετική Ατζέντα», όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2021.

Καταληκτικά, ο Υπουργός Εξωτερικών στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στη σημερινή θλιβερή 49η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και τόνισε ότι «αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ουκρανία συνέβη στην Κύπρο πριν από μισό αιώνα. Η λύση πρέπει να βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η ΕΕ, σύμφωνα και με τα πρόσφατα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρέπει να διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο. Βεβαίως, οποιαδήποτε συζήτηση για λύση δύο κρατών αποκλείεται και εξυπακούεται ότι είναι καταδικαστέα κάθε προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους, όπως η χρήση του παράνομου αεροδρομίου στα κατεχόμενα».

