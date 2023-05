Φουντώνει η κόντρα Μπογδάνου με Τζήμερο – Κρανιδιώτη – «Ψηφίστε τους για να στηρίξουν ΝΔ άνευ όρων»

Φουντώνει η κόντρα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου με τον Θάνο Τζήμερο και τον Φαήλο Κρανιδιώτη. Οι τρεις τους είχαν δώσει πριν από έναν χρόνο τα χέρια για τον σχηματισμό του συνασπισμού “Εθνική Δημιουργία”, όμως τον περασμένο Αύγουστο τα «έσπασαν» και σήμερα είναι ορκισμένοι εχθροί.

«Η ΝΔ και τα αισχρά δεκανίκια της με απέβαλαν για τον ίδιο λόγο. Διότι σε αυτό το καθεστώς δεν δίνω καμία στήριξη. Ευτυχώς, μολογάνε μόνοι τους. Ψηφίστε τους για να στηρίξουν ΝΔ άνευ όρων» έγραψε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος επισυνάπτοντας τη συνέντευξη του Θάνου Τζήμερου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Τρίτη 2/5, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε: «Θα δώσουμε ψήφο ανοχής, αλλά δεν θα παζαρέψουμε καρέκλες».

Και χθες, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για το ποια κόμματα θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ο κ. Μπογδάνος είχε εξαπολύσει επίθεση στον συνασπισμό «Εθνική Δημιουργία των Τζήμερου-Κρανιδιώτη, σημειώνοντας ότι κατεβαίνει με όνομα που δεν του ανήκει.

Ο κ. Μπογδάνος υποστήριξε ότι εάν το κόμμα του είχε δηλώσει νεοδημοκρατικά φρονήματα, όπως η «Εθνική Δημιουργία», θα είχε «περάσει» από τον Άρειο Πάγο. «Αν η Πατριωτική Ένωση είχε κάνει δήλωση νεοδημοκρατικών φρονημάτων, όπως η Εθνική Δημιουργία, που την άφησαν να κατέβει με όνομα που δεν της ανήκει, δεν θα είχε κοπεί. Ο Άρειος Πάγος προστάτευσε τα πολιτικά υποχείρια του Μητσοτάκη και τον αγαπημένο κομματάρχη του Άρη Πορτοσάλτε», έγραψε ο κ. Μπογδάνος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είχε καταθέσει προσφυγή στον Άρειο Πάγο για τον τίτλο Εθνική Δημιουργία. Όπως είχε υποστηρίξει, ο τίτλος ανήκει σε εκείνον και τον έχει κατοχυρώσει στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ως εμπορικό σήμα.

Η αινιγματική ανάρτηση του Θάνου Τζήμερου

«Ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογείται, ο ηλίθιος επιμένει. (Τo whom it may concern…)» έγραψε σήμερα στο Τwitter ο Θάνος Τζήμερος.

Ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογείται, ο ηλίθιος επιμένει.

(Τo whom it may concern…) — Θάνος Τζήμερος (@ThanosTzimeros) May 3, 2023

Η ανάρτηση του Φαήλου Κρανιδιώτη

Από την πλευρά του ο Φαήλος Κρανιδιώτης έδωσε στη δημοσιότητα το υπόμνημα που κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο, στο πλαίσιο της προσφυγής του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

«Το υπόμνημα μας ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατόπιν της φαιδρής προσφυγής του Ιζνογκούντ, η οποία απερρίφθη ομόφωνα και στην συνέχεια το πλήρες κείμενο της απορριπτικής απόφασης». αναφέρει.

Αναλυτικά: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Του Συνασπισμού κομμάτων με την προσωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος – Φαήλος Κρανιδιώτης” με ΑΦΜ 996599586. ———————————————————– Επί της από 27/4/2023 προσφυγής του Κωνσταντίνου Μπογδάνου εναντίον ημών, η οποία τυγχάνει απορριπτέα ως νόμω και ουσία αβάσιμη, επαγόμεθα τα κάτωθι: Καμμία σύχγχυση δεν μπορεί να προκληθεί στο εκλογικό σώμα, αφού η Εθνική Συμφωνία που ίδρυσε ο προσφεύγων δεν είναι κόμμα, νομίμως κατατεθέν στον Άρειο Πάγο αλλά Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που γρήγορα εγκατέλειψε. Ο προσφεύγων κατ’ ουσίαν συνεργάστηκε πρόσκαιρα μαζί μας ως φυσικό πρόσωπο, χωρίς ποτέ να υπογραφεί το προβλεπόμενο από την εκλογική νομοθεσία συμφωνητικό συγκρότησης συνασπισμού κομμάτων, έτσι ουδέποτε ολοκληρώθηκε σύννομα η απόπειρα συνεργασίας μαζί του. Ο δε νόμος είναι σαφής, προβλέπει Συνασπισμό Κομμάτων και όχι συνασπισμό κομμάτων με ΑΜΚΕ, φυσικά πρόσωπα κλπ. Μόνο μεταξύ πολιτικών κομμάτων που νομίμως συγκροτούνται με την προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου. Ο προσφεύγων μετά την διαγραφή του από εμάς, ίδρυσε κόμμα που ονόμασε Πατριωτική Δύναμη Αλλαγής (ΠΑΤΡΙ.Δ.Α.), το οποίο στην συνέχεια απορροφήθηκε από την Πατριωτική Ένωση του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, οπότε και πάλι ουδεμία σύγχυση υπάρχει στους πολίτες. Επίσης, υπάρχουν δεκάδες δημοσιεύματα για την διαγραφή του κ. Μπογδάνου από την ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, την ίδρυση κόμματος από τον ίδιον με το όνομα ΠΑΤΡΙΔΑ και κατόπιν την απορρόφηση του κόμματος αυτού από την προσφάτως αποκλεισθείσα ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – Πρόδρομος Εμφιετζόγλου με τον ίδιο ως ορισθέντα αντιπρόεδρο αυτού, πρόσθετο και ακλόνητο επιχείρημα πως ουδεμία σύγχυση μπορεί να επέλθει.

Εξ άλλου, η συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ έχει ανακοινωθεί urbi et orbi εδώ και πολύ καιρό και ο κ. Μπογδάνος καίτοι γνωστό δημόσιο πρόσωπο, ως βουλευτής, ουδέποτε εξέφρασε ιδιωτικώς ή δημοσίως, τηλεφωνικώς ή εξωδίκως, οιαδήποτε ένσταση περί τούτου ούτε σφετερίσθηκε την δημιουργία της προσωνυμίας μας αυτής.

Το δε αιτητικό της προσφυγής του: “Να απαγορευθεί η χρήση της κεντρικής ονομασίας Εθνική Συμφωνία του ανωτέρω συνασπισμού, λόγω της αποκλειστικής χρήσης και κατοχής του ως εμπορικού σήματος από εμένα . Να αναγνωριστεί ότι δικαιούχος του τίτλου είμαι ο αιτών και μόνον. Να διαταχθεί η μη ανακήρυξη του συνασπισμού Εθνική Συμφωνία Θάνος Τζήμερος – Φαήλος Κρανιδιώτης λόγω της ιδιοποίησης του ονόματος Εθνική Συμφωνία από πρόσωπα μη δικαιούμενα και να διαταχθεί ότι άλλος ορίζει ο νόμος” είναι απορριπτέο διότι ο συνασπισμός μας δεν ονομάζεται “Εθνική Συμφωνία Θάνος Τζήμερος – Φαήλος Κρανιδιώτης” αλλά “ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος – Φαήλος Κρανιδιώτης. Ακόμη όμως και εάν είναι παραδρομή τού, σε προφανή σύγχυση, προσφεύγοντος ο οποίος ενέπλεξε την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του με τον Συνασπισμό μας και εννοεί απαγόρευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, από το προσκομιζόμενο από 10 Αυγούστου 2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, απευθυνόμενο προς τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατατεθέν στον Άρειο Πάγο στις 16 Αυγούστου 2022 (βλ. Σχετικό αντίγραφο του εν λόγω συμφωνητικού), προκύπτει ότι εμείς ήδη από την ημερομηνία αυτή είχαμε καταθέσει την συμφωνία συγκρότησης του Συνασπισμού των κομμάτων μας με το προσωνύμιο “ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος – Φαήλος Κρανιδιώτης”. Ο προσφεύγων, πονηρά σκεπτόμενος, όπως προκύπτει από το συνημμένο στην προσφυγή του έγγραφο, πήγε στις 23 Αυγούστου 2022, ήτοι επτά (7) ημέρες μετά το συμφωνητικό των ιδρυτών του Συνασπισμού μας και την κατάθεση στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και κατέθεσε ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας! Ανεξαρτήτως του ότι προηγούμεθα χρονικά, τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων δεν είναι εμπορικές εταιρείες. Οι ιδρυτικές δηλώσεις των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, τα εμβλήματα τους, το καταστατικό τους και κάθε μεταβολή σε αυτά κατατίθενται με την προβλεπόμενη διαδικασία στον Άρειο Πάγο και όχι στον …ΟΒΙ!

Η προσφυγή δεν έχει νόμιμη βάση (έρεισμα στο νόμο), καθώς το ένα είναι έμβλημα κόμματος / συνασπισμού κομμάτων και το άλλο είναι κατοχύρωση εμπορικού σήματος για υπηρεσίες που θα παρέχει και προϊόντα που θα παράγει ο κος Μπογδάνος και πρέπει να απορριφθεί για τον λόγο αυτό.

Δ Ι Α Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Α Υ Τ Ο Υ Σ και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας. Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Θ Α Την απόρριψη της υπό κρίσιν προσφυγής καθ’ άπαντα αυτής τα αιτήματα.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023 Για την ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος – Φαήλος Κρανιδιώτης”