Φον Ντερ Λάιεν σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα μπορεί πάντα να βασίζεται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να εκφράσει την υποστήριξή της στην Ελλάδα για τις καταστροφικές φωτιές.

Όπως αναφέρει με ανάρτησή της στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ελλάδα μπορεί πάντα να βασίζεται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε: «Κάλεσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μας στην Ελλάδα, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και ισχυρό κύμα καύσωνα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα χειρίζεται αυτή τη δύσκολη κατάσταση με επαγγελματισμό, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή εκκένωση χιλιάδων τουριστών και μπορεί πάντα να βασίζεται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Οι πυροσβέστες της ΕΕ βρίσκονται ήδη στο έδαφος».

