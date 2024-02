Έρχονται δύο νέοι κύκλοι επιδότησης για την αγορά και διασύνδεση POS – Τι δήλωσε ο Χατζηδάκης στον Realfm 97,8

«Έχουμε ήδη καλέσει τις τράπεζες για να κουβεντιάσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, είμαστε σε επαφή με τους παρόχους. Έχουμε κάνει μια ομάδα που συνεδριάζει κάθε μέρα με αυτούς που έχουν τα POS και αυτούς που έχουν τις ταμειακές μηχανές» δήλωσε για τις χρεώσεις στα POS ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Υπάρχει ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτούμε εμείς από κοινοτικά κονδύλια, έχουν γίνει δύο κύκλοι και σήμερα θα ανακοινώσουμε ότι προχωράει ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος για επιδότηση του κόστους αγοράς, σήμερα θα προβούμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Το λέω πρώτα σε εσάς, για να αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του εφικτού το συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, υπάρχει νόμος και θα περάσει κι άλλη διάταξη γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα κενά που πρέπει να καλυφθούν, για πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται. Δεν θέλουμε να βάλουμε πρόστιμα σε κανέναν, ούτε στην αγορά, ούτε στους παρόχους των μηχανημάτων. Βλέπουμε όμως, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, στην Ελλάδα είμαστε πάντα της τελευταίας στιγμής. Και εδώ βλέπουμε ότι παρότι ξεκινήσαμε την προσπάθεια, η κινητικότητα άρχισε από τα μέσα Ιανουαρίου, ενώ η προθεσμία λήγει τέλος Φεβρουαρίου» διευκρίνισε.

«Πιστεύουμε πως όπως συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα, θα έχουμε μια επιθετική αύξηση τις τελευταίες ημέρες. Ήδη έχουμε τέτοια στοιχεία. Είμαστε εδώ, το παρατηρούμε πώς εξελίσσεται με πνεύμα κοινής λογικής. Θέλω να πω ότι το πρόγραμμα αυτό έχει μπει εδώ και 3 χρόνια στο Ταμείο Ανάκαμψης ως έργο ορόσημο. Τι σημαίνει; Ότι αν δεν υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες, η χώρα δεν θα χάσει απλά τα κονδύλια από την ΕΕ, αλλά θα δει μέρος της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης να διακόπτεται επειδή δεν θα έχει εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Κληθείς να σχολιάσει τα τεχνικά προβλήματα διασύνδεσης, είπε πως «όντως υπάρχουν για αυτό υπάρχει η ομάδα εργασίας που σας είπα νωρίτερα για να τα αντιμετωπίσουμε. Θα υπάρξουν help desk για πληροφορίες. Υπάρχουν τεχνολογίες all in one, που συνδυάζουν POS και ταμειακή μηχανή». Μάλιστα για τα εποχικά καταστήματα διευκρίνισε πως θα ληφθεί υπόψιν για να υπάρξουν άλλες προθεσμίες.

Θέλουμε να είμαστε σωστοί νοικοκύρηδες, να δίνουμε όσα αντέχουμε

«Θέλουμε να είμαστε σωστοί νοικοκύρηδες, να δίνουμε όσα αντέχουμε. Αυτό έχουμε κάνει έως τώρα για αυτό και έχουμε κατορθώσει να έχουμε υψηλή ανάπτυξη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, για αυτό και μπορέσαμε να εφαρμόσουμε αμέσως το 50% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, για αυτό και έχει μειωθεί και η ανεργία. Αλλά σε όλα αυτά υπάρχουν και όρια, δηλαδή εάν δίνεις παραπάνω από όσα αντέχεις, κινδυνεύεις να χαλάσεις την οικονομική σου πολιτική και αντί να πας μπρος, να πας πίσω» σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Στους αγρότες υπήρξαν συγκεκριμένες παροχές όπως ο ΕΦΚ για τα καύσιμα και οι ειδικές ρυθμίσεις για το ρεύμα. Είχαν προηγηθεί για τους αγρότες η μείωση της φορολογίας. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα ιδιαίτερα σε Θεσσαλία και Έβρο αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες και άλλες κοινωνικές ομάδες», συμπλήρωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.