Επική γκάφα της Βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών: Μπέρδεψε τον Νίκο Δένδια με… τον Νίκο Βέρτη

Με την Βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών, Λιζ Τρας είχε συνάντηση τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας, με την πρώτη να προβαίνει σε επική γκάφα.

Πού να το φανταστεί και ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών ότι η ομόλογός του θα τον… μπέρδευε με τον Νίκο Βέρτη.

Η Τρας υπέπεσε σε γκάφα καθώς στις αναρτήσεις της που έκανε στα social media για τη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, έκανε λάθος και τον «τάγκαρε» ως τον τραγουδιστή Νίκο Βέρτη.

Το λάθος υπήρχε για αρκετή ώρα στα social media ώσπου χρήστες του Twitter έσπευσαν να το σχολιάσουν και λίγο αργότερα, οι συνεργάτες της Βρετανίδας υπουργούς Εξωτερικών που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησαν σε διόρθωση.

🇬🇧 🇬🇷 The UK and Greece are united in condemning Putin’s barbaric invasion of Ukraine & isolating Russia on the world stage.

I offered @NikosDendias my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine and we agreed to rally our partners in holding Russia to account. pic.twitter.com/HJXn9gSbPn

— Liz Truss (@trussliz) March 7, 2022