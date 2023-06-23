Εκλογές 2023: Τα δεκάλεπτα και τα τηλεοπτικά σποτ των κομμάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε τα δεκάλεπτα και τα τηλεοπτικά σποτ των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΡΑ25
ΝΙΚΗ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΟΚΔΕ
ΚΚΕ (μ-λ)
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Μ-Λ ΚΚΕ
ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
ΟΑΚΚΕ
ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.)
ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ
ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ