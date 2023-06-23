Εκλογές 2023: Τα δεκάλεπτα και τα τηλεοπτικά σποτ των κομμάτων – ΒΙΝΤΕΟ

πολιτική

Εκλογές - Ψηφοδέλτια

Δείτε τα δεκάλεπτα και τα τηλεοπτικά σποτ των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΡΑ25

ΝΙΚΗ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΟΚΔΕ

ΚΚΕ (μ-λ)

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

Μ-Λ ΚΚΕ

ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ

ΟΑΚΚΕ

ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.)

ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ

ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ

ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

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