Δολοφονία Κερκ: «Η βία της Άκρας Αριστεράς δυστυχώς είναι παντού και στις ΗΠΑ» – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Η βία της Άκρας Αριστεράς δυστυχώς είναι παντού και στις ΗΠΑ» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την επίθεση στον συντηρητικό ακτιβιστή και συγγραφέα στο Utah Valley University.

«Ο Charlie Kirk πυροβολήθηκε διότι με θάρρος υπερασπιζόταν τις ιδέες του, οι οποίες έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τις κυρίαρχες ιδέες της Αριστεράς. Είχε όμως κάθε δικαίωμα να τις εκφράζει ελεύθερα, όπως και κάθε άλλος άνθρωπος. Μακάρι να τα καταφέρει!» έγραψε επίσης στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, πριν γίνει γνωστό ότι ο Κερκ εξέπνευσε.

