Άκης Σκέρτσος: 18 θετικές αλλαγές στην εκπαίδευση

Enikos Newsroom

πολιτική

Άκης Σκέρτσος

«Δεκαοκτώ θετικές αλλαγές με τις οποίες ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης», παραθέτει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Άκης Σκέρτσος για το ΠΑΣΟΚ: «Και το “κλόπυ πέιστ” έχει τα όρια του»

Αναλυτικά:

  • 431 ανακαινισμένα σχολεία σε όλη τη χώρα, καινούριες τουαλέτες, προσβασιμότητα ΑμεΑ, νέες σχολικές αυλές και γήπεδα, εσωτερική ανακαίνιση τάξεων και κουφωμάτων, χάρη στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου.
  • Εγκαινιάζονται τα πρώτα Ωνάσεια Πρότυπα Σχολεία σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.
  • 10.000 επιπλέον μόνιμο διδακτικό, διοικητικό και επικουρικό προσωπικό προστίθεται στις 38.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί από το 2019 έως σήμερα.
  • 36.000 διαδραστικοί πίνακες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε 7.000 σχολικές μονάδες. Αναμένονται ακόμη 2.900.
  • 117.000 σετ ρομποτικής και STEM έχουν παραδοθεί σε 11.146 σχολικές μονάδες.
  • Επιμόρφωση και κατάρτιση 150.000 εκπαιδευτικών – 35.000 ειδικής αγωγής σε τεχνολογίες και τη χρήση των διαδραστικών πινάκων.
  • Νέα σχολικά βιβλία Πληροφορικής με ενσωματωμένο γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
  • Εισαγωγή και διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικών και οικονομικού αλφαβητισμού στην Γ’ Τάξη του Γυμνασίου.
  • Πολλαπλό βιβλίο. Πρόσβαση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2025 στην ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων ώστε να γίνουν διορθώσεις από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
  • eVivlio: η πρώτη mobile εφαρμογή που δίνει σε μαθητές πρόσβαση σε δεκάδες εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή και ηχητική μορφή.
  • Ενίσχυση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου με σύγχρονη και ασύγχρονη διδακτική υποστήριξη σε κάθε μαθητή και μαθήτρια όπου κι αν κατοικούν.
  • Πιλοτικό πρόγραμμα “Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες” από τον Οκτώβριο σε 30 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας σε (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Χανιά, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο κ.ά.). Καλλιέργεια ειδησεογραφικού γραμματισμού, κριτικής σκέψης και ψηφιακής υπευθυνότητας.
  • 13 Κέντρα Καινοτομίας σε όλη τη χώρα, με πρόσβαση σε ΤΝ, μηχανική μάθηση και μεγάλα δεδομένα.
  • Αναπτύσσεται πλατφόρμα επαγγελματικής καθοδήγησης με μηχανική μάθηση, για προσωποποιημένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτάσεις.
  • Νέος εξοπλισμός και αναβάθμιση στα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών σε 1500 γυμνάσια στην Ελλάδα.
  • Αντικατάσταση, αναβάθμιση και εμπλουτισμός μουσικών οργάνων και εξοπλισμού στα 52 Μουσικά Σχολεία της χώρας μέσα στη σχολική χρονιά.
  • Σχολικοί λαχανόκηποι σε 2.267 δημοτικά και 2.117 νηπιαγωγεία. Για την γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μαθητών-τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
  • Διάθεση 10.000 απινιδωτών σε σχολεία, με παράλληλη εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, μέσω διεθνούς διαγωνισμού και χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ.

«Καλή σχολική χρονιά!», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Άκης Σκέρτσος - ανάρτηση για εκπαίδευση

