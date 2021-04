Γεωργιάδης για self test: Αν χρειαστούν δύο την εβδομάδα, το ένα μπορεί να το πληρώνουν οι επιχειρήσεις

Στα self test αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης στη συνέντευξή του στο MEGA, λέγοντας πως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην τροφοδοσία του κράτους αλλά και της αγοράς. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς εάν θα πληρώνουμε για τα self test από ένα σημείο και μετά ή θα δίνονται δωρεάν, απάντησε: "Κάποια self test θα δίνονται δωρεάν, κάποια μπορεί να χρειαστεί να τα πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή εφόσον πάμε στο μοντέλο των δύο self test την εβδομάδα στο λιανικό εμπόριο ή την εστίαση, που είναι το πιο ασφαλές, είναι πιθανό ενδεχόμενο το ένα να το προσφέρει το κράτος δωρεάν και το άλλο να το βάζει η επιχείρηση στα έξοδά της. Για μια επιχείρηση με 20-30 υπαλλήλους, άρα που κάνει έναν κανονικό, ικανό τζίρο, νομίζω δεν είναι αυτό κόστος που θα κρίνει την επιχείρηση κι άλλωστε μπορεί να το βάλει στα έξοδα"

"Δεν θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση εργαζόμενος, αλλά νομίζω μια επιχείρηση θα μπορούσε να συμβάλλει και αυτή για ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων. Τα self test θα μας είναι χρήσιμα για 1-1,5 μήνα ακόμα. Όταν προοδεύσουν οι εμβολιασμοί δεν θα μας είναι χρήσιμα πια. Νομίζω δεν είναι υπερβολική απαίτηση για μια επιχείρηση" συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σε ότι αφορά στο πότε θα εκταμιευθούν τα οι πόροι στήριξης της εστίασης είπε: "Την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν χρήματα από την επιστρεπτέα 7. Μέχρι 10 Μάιου θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κεφαλαίου κίνησης. Όσοι μπουν 10 Μάιου στην πλατφόρμα, στόχος είναι να πάρουν τα χρήματα Μάιο. Είναι το ταχύτερο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στην ιστορία".

Τέλος, γνωστοποίησε, ότι αύριο θα προτείνει στην επιτροπή των ειδικών να επαναλειτουργήσει το click inside στη Θεσσαλονίκη, το άνοιγμα των malls "γιατί δημιουργείται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού" και τα κέντρα αισθητικής "που είναι αδικημένα"

Για τα SMS

"Δεν θα υπάρχει SMS για την εστίαση. Το SMS είναι για το λιανικό εμπόριο και τις μετακινήσεις, όταν πηγαίνεις στο εστιατόριο κινείσαι, είσαι κάπου έξω. Δεν έχει προβλεφθεί ειδικό SMS για την εστίαση". Ερωτηθείς πώς μπορούν να διασταυρώσουν εάν κάποιος βρίσκεται έξω για άλλον λόγο, αλλά σε έλεγχο που του γίνει απαντήσει πως πάει σε εστιατόριο, είπε ότι πώς είναι ένα εύλογο ερώτημα. Θα το συζητήσουμε με την επιτροπή. Η γενική ιδέα είναι να υπάρχει μια ευελιξία στην εστίαση. Τώρα αν χρειαστεί να έχουμε και ειδικό SMS, θα το δούμε" σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε στο MEGA, εάν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τα ψώνια μας τη Μεγάλη Εβδομάδα, χωρίς SMS στο 13032. "Θα το θέλαμε. Το έχουμε ξαναπεί στην επιτροπή τη περασμένη εβδομάδα. Αν μπορούσαμε να πάρουμε και μια θετική γνώμη τους για το SMS, εγώ δεν ήμουν αυτός που θα το κράταγε με το ζόρι", είπε.