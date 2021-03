Νέο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου

«Γέφυρα» μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και των Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του προγράμματος “UK-Greece Strategic Partnership in Education to foster collaborations between UK and Greek Universities” δημιουργεί το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, o Υφυπουργός, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Άγγελος Συρίγος, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Απόστολος Δημητρόπουλος, η πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα Kate Smith, η επικεφαλής Διεθνούς Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση της Μεγάλης Βρετανίας Gemma Turnbull, εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των δύο χωρών, καθώς και η επικεφαλής Εκπαίδευσης του British Council στην Ελλάδα, Μαρία Τσακάλη. Στόχος του προγράμματος είναι η προσέγγιση Πανεπιστημίων των δύο χωρών, ώστε να δρομολογηθούν συνέργειες, όπως η εκπόνηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών, η συμμετοχή ξένων φοιτητών σε ξενόγλωσσα και θερινά προγράμματα στη χώρα μας, οι ανταλλαγές φοιτητών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και τεχνογνωσίας καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας που τα ίδια τα Πανεπιστήμια θα επιλέξουν. Ήδη, ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει εκδηλώσει το σύνολο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας, καθώς και 61 συνολικά Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ των οποίων και 10 μέλη του Russell Group – Imperial College London, Durham University, University of Warwick, University of Exeter, University of Glasgow, University of Leeds, University of York, University of Nottingham, University of Liverpool, Cardiff University. Κατά την ομιλία της στην εναρκτήρια εκδήλωση, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους το υψηλό επίπεδο σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ συνιστά πρόσφορο έδαφος για συνέργειες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναφέρθηκε ακόμα στην ευνοϊκή χρονική συγκυρία η οποία χαρακτηρίζεται, ανάμεσα σε άλλα, από την κομβική θέση που κατέχουν η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων στις προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Σε συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος συνεργασίας των Πανεπιστημίων μας με 29 κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Δεκέμβριο του 2019, διευρύνουμε τους ορίζοντες των ΑΕΙ μας, εγκαινιάζοντας παράλληλα πλαίσιο συνεργασίας με Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν πολλά να αποκομίσουν αλλά και να προσφέρουν στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω συνεργειών, ανταλλαγών καλών πρακτικών, κοινών προγραμμάτων σπουδών. Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, εξωστρεφές και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 21ου αιώνα, εξασφαλίζει στα παιδιά μας εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον και στη χώρα μας τη θέση που της αξίζει στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.» H Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Κate Smith, δήλωσε: «Η συνεργασία που εγκαινιάσαμε με το Υπουργείο Παιδείας είναι εξαιρετικής σημασίας για δυο λόγους: ο ένας είναι ότι η παιδεία ήταν πάντα ένας από τους ισχυρότερους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στους δυο λαούς μας. Ο δεύτερος είναι ότι μέσα από την παιδεία χτίζουμε το μέλλον μας. Φοιτητές, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και εκπαιδευτικά συστήματα έχουν μόνο να κερδίσουν από την ανταλλαγή και τη συνεργασία. Το όραμα και η θέληση υπάρχει κι από τις δυο πλευρές και είμαι σίγουρη ότι τα επόμενα βήματα από την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα και στις δυο χώρες θα αποδώσουν καρπούς.» Η Διευθύντρια του British Council στην Ελλάδα, Αναστασία Ανδρίτσου και συντονίστρια της εκδήλωσης, δήλωσε: «Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μόνο την αρχή μίας σειράς στοχευμένων δράσεων όπως έρευνα, σεμινάρια και επισκέψεις πανεπιστημιακών εκπροσώπων. Οι δράσεις αυτές θα βοηθήσουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των δύο χωρών να συν-διαμορφώσουν γόνιμες συνεργασίες και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προσκλήσεις και ευκαιρίες μίας διεθνοποιημένης εκπαίδευσης».