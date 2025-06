Τομ Φέλτον: Επιστρέφει στον ρόλο του Ντράκο Μαλφόι – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Τομ Φέλτον επιστρέφει στον ρόλο του Ντράκο Μαλφόι, του εμβληματικού αντιπάλου του Χάρι Πότερ, αυτή τη φορά μέσα από τη θεατρική παραγωγή «Harry Potter and the Cursed Child» στο Μπρόντγουεϊ.

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 11 Νοεμβρίου, ενώ η συμμετοχή του Βρετανού ηθοποιού στην παράσταση θα έχει διάρκεια 19 εβδομάδων, έως τις 22 Μαρτίου 2026.

Η συμμετοχή του Τομ Φέλτον αποτελεί ορόσημο, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που μέλος του αρχικού κινηματογραφικού καστ των ταινιών Χάρι Πότερ παίρνει μέρος στη θεατρική μεταφορά του «Cursed Child». Παράλληλα, αυτή θα είναι και η πρώτη εμφάνιση του Φέλτον στο Μπρόντγουεϊ, γεγονός που προσθέτει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επερχόμενη πρεμιέρα.

Tom Felton is reprising Draco Malfoy in “Harry Potter and the Cursed Child” on Broadway.

Felton joins the show on Nov. 11 for 19 weeks. This marks Felton’s Broadway debut and the first time an original “Harry Potter” actor has joined the stage productionhttps://t.co/TQLxVS8nNA pic.twitter.com/w99MJGAlhP

— Variety (@Variety) June 5, 2025