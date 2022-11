Τι θα δούμε στο Netflix τον Δεκέμβριο – Όλες οι νέες κυκλοφορίες

Ο Δεκέμβριος είναι προ των πυλών και το Netflix από την πρώτη κιόλας ημέρα του τελευταίου μήνα του 2022 φέρνει νέες σειρές, ταινίες και ολοκαίνουρια ντοκιμαντέρ, παιδικά και stand ups για όλους.

Στα highlight του μήνα των Χριστουγέννων είναι σίγουρα το «Guillermo del Toro’s Pinocchio», η ολοκαίνουργια ταινία του Alejandro G. Iñárritu, «BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths», το «Glass Onion: A Knives Out Mystery» και η 3η σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Emily in Paris».

Υπενθυμίζεται πως στις 19 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα η πρώτη ελληνική σειρά στο Netflix, το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Maestro

O Ορέστης ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί στην εποχή της πανδημίας προκειμένου να στήσει, από την αρχή, ένα Φεστιβάλ μουσικής. Αντιμέτωπος με τη μικρή κοινωνία του νησιού και όλες τις παθογένειές της, θα βρεθεί μπλεγμένος σε μία ακραία ερωτική ιστορία που θα αποτελέσει κίνητρο για να εκδηλωθούν όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία μαστίζουν μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και μ’ έναν τρόπο συνένοχοι σε αυτό που θα ακολουθήσει…

Πρωταγωνιστούν: Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιάννης Τσορτέκης, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Κίτσος, Σάντρα Σαραφάνοβα, Τόνια Μαράκη, Γιώργος Μπινιάρης.

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και ο πολυβραβευμένος θρύλος του stop-motion Μαρκ Γκούσταφσον αναπλάθουν το κλασικό παραμύθι του Κάρλο Κολόντι γύρω από το θρυλικό ξύλινο αγόρι, με μια ευφάνταστη ιστορία που βάζει τον Πινόκιο σε μια μαγευτική περιπέτεια η οποία υπερβαίνει κόσμους και αποκαλύπτει τη ζωογόνο δύναμη της αγάπης.

Alice in Borderland: Season 2

Για να λύσουν το μυστήριο της “Borderland” και να επιστρέψουν στον αρχικό κόσμο τους, ο Αρίσου και οι σύντροφοί του πρέπει να παίξουν ακόμα πιο δύσκολα και επικίνδυνα παιχνίδια.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Στη συνέχεια της ταινίας “Στα Μαχαίρια” του Ράιαν Τζόνσον, ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλαν ταξιδεύει στην Ελλάδα για να εξιχνιάσει ένα μυστήριο που περιλαμβάνει ένα νέο καστ γραφικών υπόπτων.

Ο Μπενουά Μπλαν επιστρέφει για να ξετυλίξει το κουβάρι στη νέα ταινία μυστηρίου του Ράιαν Τζόνσον. Σε αυτήν την καινούργια περιπέτεια, ο ατρόμητος ντετέκτιβ βρίσκεται σε μια πολυτελή έπαυλη σε ένα ελληνικό νησί, αλλά το πώς και το γιατί βρέθηκε εκεί είναι ένας από τους πολλούς γρίφους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Μπλαν συναντά μια χαρακτηριστικά ετερόκλητη παρέα φίλων που έλαβαν την πρόσκληση του δισεκατομμυριούχου Μάιλς Μπρον για την ετήσια συνάντησή τους. Στη λίστα των καλεσμένων συγκαταλέγονται ο πρώην συνεταίρος του Μάιλς, Άντι Μπραντ, η τρέχουσα κυβερνήτρια του Κονέκτικατ, Κλερ Ντεμπέλα, ο ιδιοφυής επιστήμονας Λάιονελ Τουσέν, η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μοντέλο, Μπέρντι Τζέι, με την επιμελή βοηθό της, Πεγκ, και ο influencer Ντιουκ Κόντι με τη φιλενάδα του, Ουίσκι. Όπως σε όλα τα μυστήρια φόνου που σέβονται τον εαυτό τους, κάθε χαρακτήρας έχει τα δικά του μυστικά, ψέματα και κίνητρα. Όταν κάποιος πεθαίνει, όλοι είναι ύποπτοι. Επιστρέφοντας στο franchise που ξεκίνησε, ο υποψήφιος για Όσκαρ κινηματογραφιστής Ράιαν Τζόνσον γράφει και σκηνοθετεί την ταινία Glass Onion: Στα Μαχαίρια και συγκεντρώνει ένα καστ πολλών αστέρων, που περιλαμβάνει για μια ακόμη φορά τον Ντάνιελ Κρεγκ μαζί με τον Έντουαρντ Νόρτον, την Τζανέλ Μονέ, την Κάθριν Χαν, τον Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, την Τζέσικα Χένγουικ, τη Μάντελιν Κλάιν, καθώς και τους Κέιτ Χάντσον και Ντέιβ Μπαουτίστα.

The Witcher: Blood Origin

Κάθε ιστορία ξεκινά από κάπου. Με φόντο έναν κόσμο ξωτικών, 1.200 χρόνια πριν από την εποχή του Γκέραλτ, της Γένεφερ και της Σίρι, ο “Γητευτής: Δεσμοί Αίματος” θα αφηγηθεί μια ιστορία χαμένη στον χρόνο, αυτήν της δημιουργίας του πρώτου Γητευτή και τα γεγονότα που οδήγησαν στην κρίσιμη “Σύγκρουση των Σφαιρών”, όταν οι κόσμοι των τεράτων, των ανθρώπων και των ξωτικών συνενώθηκαν σε έναν.

BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths (ΜΠΑΡΝΤΟ, το Ψευδές Χρονικό ενός Σωρού Αλήθειες)

Ο πέντε φορές βραβευμένος με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκ. Ινιαρίτου μάς φέρνει το ΜΠΑΡΝΤΟ, το Ψευδές Χρονικό ενός Σωρού Αλήθειες.

Το ΜΠΑΡΝΤΟ, το Ψευδές Χρονικό ενός Σωρού Αλήθειες είναι μια επική, εντυπωσιακή και συναρπαστική εμπειρία με φόντο το προσωπικό και συγκινητικό ταξίδι του Σιλβέριο, ενός διάσημου Μεξικανού δημοσιογράφου και δημιουργού ντοκιμαντέρ που ζει στο Λος Άντζελες, ο οποίος, έχοντας κερδίσει ένα διεθνές βραβείο μεγάλου κύρους, νιώθει την ανάγκη να επιστρέψει στην πατρίδα του, χωρίς να περιμένει ότι αυτό το απλό ταξίδι θα τον ωθήσει σε ένα υπαρξιακό όριο. Οι αναμνήσεις και οι φόβοι του ξετυλίγονται και διαπερνούν το παρόν του, γεμίζοντας την καθημερινότητά του με μια αίσθηση αμηχανίας και απορίας.

Με συγκίνηση και άφθονο γέλιο, ο Σιλβέριο έρχεται αντιμέτωπος με καθολικά αλλά πολύ προσωπικά ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα, την επιτυχία, τη θνητότητα, την ιστορία του Μεξικού και τους βαθιά συναισθηματικούς οικογενειακούς δεσμούς που μοιράζεται με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Πράγματι, τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε αυτούς τους τόσο παράξενους καιρούς;

Ο Μεξικανός ηθοποιός Ντανιέλ Χιμένες Κάτσο υποδύεται τον Σιλβέριο Γάμα σε μια αξέχαστη ερμηνεία. Γυρισμένο σε εντυπωσιακό φιλμ 65 χιλιοστών από τον υποψήφιο για Όσκαρ Ντάριους Κόντζι (Αγάπη, Se7en) και σε σενάριο των Ινιαρίτου και Νίκολας Τζιακομπόνε (Βραβευμένος με Όσκαρ για τα Birdman ή Η Απρόσμενη Αρετή της Αφέλειας και Biutiful), το ΜΠΑΡΝΤΟ, το Ψευδές Χρονικό ενός Σωρού Αλήθειες σηματοδοτεί την πρώτη ταινία του Ινιαρίτου που γυρίζεται στο Μεξικό μετά τη διεθνή επιτυχία του 2000 “Χαμένες Αγάπες”. Τον σχεδιασμό παραγωγής της ταινίας υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Μεξικανός σχεδιαστής Εουχένιο Καμπαγέρο (ΡΟΜΑ, Ο Λαβύρινθος του Πάνα), ενώ η Άνα Τεράθας υπογράφει τον σχεδιασμό των κοστουμιών (The Deuce, ΡΟΜΑ).

Treason (Προδοσία)

Εκπαιδευμένος και προετοιμασμένος από την MI6, ο Άνταμ Λόρενς φαίνεται να έχει μια έτοιμη καριέρα. Όταν όμως το παρελθόν τού χτυπά την πόρτα με τη μορφή της Κάρα, μιας Ρωσίδας κατασκόπου με την οποία μοιράζεται ένα περίπλοκο παρελθόν, αναγκάζεται να αμφισβητήσει τα πάντα και τους πάντες στη ζωή του. Μια τριγωνική σχέση δημιουργείται μεταξύ της Κάρα, του Άνταμ και της συζύγου του, Μάντι. Τρεις άνθρωποι που προσπαθούν να αποκαλύψουν ο ένας τα μυστικά του άλλου, να χειριστούν πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις, ενώ παράλληλα να φυλάξουν την προσωπική τους ζωή και αυτούς που αγαπούν περισσότερο.

1 Δεκεμβρίου

The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone

Dead End

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean: Season 1 Episodes 25-38 The Final Episodes

The Masked Scammer

Qala

Troll

Angel Falls Christmas

Christmas Time is Here

A Kindhearted Christmas

2 Δεκεμβρίου

Firefly Lane: Season 2 Part 1

Hot Skull

Lady Chatterley’s Lover

My Unorthodox Life: Season 2

Scrooge: A Christmas Carol

“Sr.”

Supermodel Me: Revolution: Season 1

Warriors of Future

5 Δεκεμβρίου

Mighty Express: Mighty Trains Race

6 Δεκεμβρίου

The Boss Baby: Christmas Bonus

Delivery by Christmas

Sebastian Maniscalco: Is It Me?

7 Δεκεμβρίου

Burning Patience

I Hate Christmas

The Marriage App

The Most Beautiful Flower

Smiley

Too Hot to Handle: Season 4

8 Δεκεμβρίου

The Elephant Whisperers

In Broad Daylight: The Narvarte Case

Lookism

9 Δεκεμβρίου

CAT

Dragon Age: Absolution

Dream Home Makeover: Season 4

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Money Heist: Korea – Joint Economic Area Part 2

10 Δεκεμβρίου

Alchemy of Souls: Season 1 Part 2

13 Δεκεμβρίου

Gudetama: An Eggcellent Adventure

Last Chance U: Basketball: Season 2

Single’s Inferno: Season 2

Tom Papa: What A Day!

14 Δεκεμβρίου

Glitter

I Believe in Santa

Kangaroo Valley

Too Hot to Handle: Season 4 — (Νέα Επεισόδια)

15 Δεκεμβρίου

The Big 4

Sonic Prime

Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery

Resident Evil

16 Δεκεμβρίου

A Storm for Christmas

BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths

Cook at All Costs

Dance Monsters

Far From Home

Paradise PD: Part 4

Private Lesson

The Recruit

Summer Job

The Volcano: Rescue from Whakaari

19 Δεκεμβρίου

Maestro

20 Δεκεμβρίου

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1

21 Δεκεμβρίου

Emily in Paris – Season 3

I AM A KILLER: Season 4

22 Δεκεμβρίου

Alice in Borderland: Season 2

23 Δεκεμβρίου

Glass Onion: A Knives Out Mystery

25 Δεκεμβρίου

Daughter From Another Mother: Season 3

Time Hustler

The Witcher: Blood Origin

26 Δεκεμβρίου

Treason

27 Δεκεμβρίου

Chelsea Handler: Revolution

28 Δεκεμβρίου

The Circle: Season 5 —(Νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα)

Stuck with You

29 Δεκεμβρίου

Brown and Friends

Rise of Empires: Ottoman: Season 2

30 Δεκεμβρίου

Alpha Males

Chicago Party Aunt: Part 2

Secrets of Summer: Season 2

White Noise

31 Δεκεμβρίου