«Maestro»: Έτσι γυρίζεται η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Με τεράστια ανυπομονησία περιμένει το τηλεοπτικό κοινό το 5ο επεισόδιο της σειράς «Maestro», του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Ο σεναριογράφος και ηθοποιός έχει καταφέρει να αποσπάσει επικά σχόλια για την πολύ όμορφη δουλειά που έχει κάνει στην εν λόγω σειρά.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης θέλησε να κάνει ένα δώρο στο φανατικό κοινό του «Maestro», δείχνοντας στιγμιότυπα από το πώς γυρίζονται τα επεισόδια

Στο βίντεο που ανέβασε θα δούμε την οικογένεια του Φάνη να κάθεται σε ένα τραπέζι και να διαβάζει τα λόγια του.

Ταυτόχρονα μπαίνουν εμβόλιμα σκηνές από το τελικό αποτέλεσμα που θα δούμε στις 17 Νοεμβρίου στις 22:40.

«Ανάγνωση σεναρίου και τελικό αποτέλεσμα για σκηνή του 5 επεισοδίου. Before and after!!! Reading the scene and final outcome for Maestro’s scene in new episode» γράφει στην ανάρτησή του.