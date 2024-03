Τι θα δούμε στο Netflix τον Απρίλιο του 2024 – Οι σειρές και ταινίες που αξίζει να δείτε

Ο Μάρτιος φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του και ο Απρίλιος αναμένεται να είναι πολύ δυνατός μήνας για το Netflix. Ολοκαίνουριες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα θα γίνουν διαθέσιμα από την πρώτη μέρα του νέου μήνα.

Η μεγαλύτερη κυκλοφορία του μήνα είναι χωρίς αμφιβολία το 2ο μέρος του «Rebel Moon», με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό και χορεύτρια Sofia Boutella, που κυκλοφορεί στις 19 Απριλίου.

Στις 5 Απριλίου θα γίνει διαθέσιμη στο Netflix η ταινία «Scoop» που έχει θέμα την πολύκροτη συνέντευξη του Πρίγκιπα Άντριου στην Emily Maitlis. Την ίδια ημέρα κυκλοφορεί και το «Parasyte: The Grey», μια σειρά βασισμένη στο manga του Hitoshi Iwaaki. Για τους λάτρεις των anime θα κυκλοφορήσει η ταινία «Red» από το One Piece.

Άφθονο υλικό θα γίνει διαθέσιμο την 1η Απριλίου και εξαιρετικές σειρές και ταινίες να επιστρέφουν στην δημοφιλή streaming πλατφόρμα. Ανάμεσά τους είναι η τριλογία «Matrix» με τον Κιάνου Ριβς, η εξαιρετική ταινία «Ο Υποκινητής» με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, τον Κλάιβ ‘Οουεν και την Τζόντι Φόστερ. Επίσης επιστρέφουν όλες οι σεζόν του «Sex and the City».

Το Rebel Moon — Μέρος 2: The Scargiver συνεχίζει την επική ιστορία της Κόρα και των επιζώντων πολεμιστών καθώς ετοιμάζονται να θυσιάσουν τα πάντα, πολεμώντας δίπλα στους γενναίους ανθρώπους του Βελτ, για να υπερασπιστούν ένα άλλοτε ειρηνικό χωριό, μια νέα πατρίδα για όσους έχασαν τη δική τους στον αγώνα ενάντια στον Μητρικό Κόσμο. Την παραμονή της μάχης τους οι πολεμιστές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αλήθειες του δικού τους παρελθόντος, αποκαλύπτοντας ο καθένας γιατί πολεμούν. Καθώς η πλήρης δύναμη του βασιλείου απειλεί την αναδυόμενη εξέγερση, άρρηκτοι δεσμοί σχηματίζονται, ήρωες αναδύονται και θρύλοι γεννιούνται.

Εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα, το SCOOP είναι ο εσωτερικός απολογισμός της επίμονης δημοσιογραφίας που οδήγησε σε μια συγκλονιστική συνέντευξη – την περιβόητη εμφάνιση του πρίγκιπα Ανδρέα στο BBC Newsnight. Από την ένταση των διαπραγματεύσεων του παραγωγού Σαμ Μακάλιστερ Μακάλιστερ με τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μέχρι την έκπληξη της Έμιλι Μάιτλις και την ιατροδικαστική αντιπαράθεση με τον πρίγκιπα, το SCOOP μάς μεταφέρει στις λεπτομέρειες της ιστορίας, με τις γυναίκες που δεν σταμάτησαν σε τίποτα μέχρι να πάρουν τη συνέντευξη. Και για να πάρει κανείς μια τόσο μεγάλη συνέντευξη, πρέπει να έχει τόλμη.

Όταν άγνωστα παράσιτα χρησιμοποιούν με τη βία τους ανθρώπους ως ξενιστές, η ανθρωπότητα καλείται να πολεμήσει τη διογκούμενη απειλή

Η Uta είναι η πιο αγαπημένη τραγουδίστρια στον κόσμο. Η φωνή της έχει χαρακτηριστεί μαγική, αλλά ταυτόχρονα κρύβει την πραγματική της ταυτότητα. Για πρώτη φορά θα εμφανιστεί μπροστά σε κοινό σε ζωντανή συναυλία. Καθώς ο χώρος γεμίζει με διάφορους θαυμαστές της: ενθουσιασμένους πειρατές, το Navy που παρακολουθεί στενά και τους Straw Hat Pirates, η φωνή για την οποία όλοι ανυπομονούν, πρόκειται να ακουστεί ξανά. Η ιστορία ξεκινάει με την σοκαριστική αποκάλυψη ότι η Utaείναι ‘’κόρη του Shanks’’.

Μια συμμορία επιτίθεται σε τράπεζα της Νέας Υόρκης και παίρνει ομήρους υπαλλήλους και πελάτες. Κι ενώ ο ντετέκτιβ Φρέιζερ που αναλαμβάνει την υπόθεση προσπαθεί να ανακαλύψει ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα των απαγωγέων, η Μαντλίν, εκπρόσωπος των συμφερόντων του ιδιοκτήτη της Τράπεζας, διαπραγματεύεται με τον αρχηγό των ληστών για να μην αποκαλυφθεί το περιεχόμενο μιας θυρίδας

To Sex and the City αφηγείται τη ζωή τεσσάρων γυναικών στη Νέα Υόρκη και εστιάζει στη φιλία τους, στη σχέση τους με τους άντρες, στη σεξουαλικότητα και στη θηλυκότητα.

Ένας συνηθισμένος άνθρωπος γίνεται μέλος μιας ομάδας ανταρτών του κυβερνοχώρου, που υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα είναι ένα εικονικό περιβάλλον, ελεγχόμενη από την τράπεζα πληροφοριών του συστήματος Matrix και ότι υπάρχει πίσω από αυτό.

Ο Νίο και οι επαναστάτες του έχουν μόνο 72 ώρες για να προστατεύσουν τη Ζάιον, το τελευταίο καταφύγιο της ανθρωπότητας, έως ότου οι Φονικές Μηχανές φτάσουν στην πόλη για να καταστρέψουν τους κατοίκους της. Η μάντισσα Όρακλ τον οδηγεί στον Κλειδοκράτορα για να βρει το κλειδί με το οποίο μπορεί να σταματήσει την παροχή ενέργειας στο Matrix.

Ενώ οι μηχανές ετοιμάζονται να εισβάλουν στην πόλη Ζάιον, τελευταίο καταφύγιο του ανθρώπινου είδους, ο Νίο επιχειρεί να φτάσει στην πηγή του Μάτριξ, για να πείσει ότι ο κοινός εχθρός τους είναι ο πράκτορας Σμιθ, ένα πρόγραμμα που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και απειλεί με αφανισμό τα πάντα. Καταιγισμός περιπέτειας και ειδικών εφέ στο κλείσιμο της τριλογίας, που θα ενθουσιάσει το εφηβικό κοινό, όχι όμως και όσους περίμεναν απαντήσεις στα “κενά” του Νο2.

1 Απριλίου

The Magic Prank Show with Justin Willman

American Graffiti

Baby Driver

Battleship

Born on the Fourth of July

Glass

Happy Gilmore

Hotel Transylvania

Hotel Transylvania 2

How to Be Single

Inside Man

Inside Man: Most Wanted

It’s Kind of a Funny Story

The Land Before Time

The Little Things

The Matrix

The Matrix Reloaded

The Matrix Revolutions

Molly’s Game

Mortal Engines

One Piece Film: Red

Role Models

Sex and the City: Seasons 1-6

Smokey and the Bandit

Smokey and the Bandit II

Split

Step Up: Revolution

Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby

The Theory of Everything

Wild Things

You’ve Got Mail

2 Απριλίου

Demetri Martin: Demetri Deconstructe

Space Jam: A New Legacy

3 Απριλίου

Crime Scene Berlin: Nightlife Killer

Files of the Unexplained

Rodeio Rock

4 Απριλίου

100 Days to Indy: Season 1

Blackfish

Crooks

I Woke Up A Vampire: Season 2

Ripley

The Tearsmith

5 Απριλίου

The Antisocial Network: Memes to Mayhem

Parasyte: The Grey

Scoop

8 Απριλίου

Spirit Rangers: Season 3

9 Απριλίου

Neal Brennan: Crazy Good

10 Απριλίου

Anthracite: Secrets of the Sect

The Hijacking of Flight 601

Unlocked: A Jail Experiment

What Jennifer Did

11 Απριλίου

As the Crow Flies: Season 3

The Bricklayer

Heartbreak High: Season 2

Meekah: Season 2

Midsummer Night

12 Απριλίου

A Journey

Amar Singh Chamkila

Good Times

Love, Divided

Stolen

Strange Way of Life

Woody Woodpecker Goes to Camp

15 Απριλίου

The Fairly OddParents: Seasons 4-5

Hans Zimmer: Hollywood Rebel

16 Απριλίου

Knocked Up

Jimmy Carr: Natural Born Killer—Netflix Comedy

17 Απριλίου

Black Sails: Seasons 1-4

The Circle: Season 6

Don’t Hate the Player

The Grimm Variations

Our Living World

18 Απριλίου

Bros

The Upshaws: Part 5

19 Απριλίου

Rebel Moon — Part Two: The Scargiver

21 Απριλίου

Duran Duran: There’s Something You Should Know

22 Απριλίου

Ahead of the Curve

CoComelon Lane: Season 2—Netflix Family

Fern Brady: Autistic Bikini Queen—Netflix Comedy

23 Απριλίου

Brigands: The Quest for Gold—Netflix Series

Fight for Paradise: Who Can You Trust?—Netflix Series

24 Απριλίου

Deliver Me

Don’t Hate the Player

King Richard

TLC Forever

25 Απριλίου

City Hunter—Netflix Film

Dead Boy Detectives—Netflix Series

26 Απριλίου

The Asunta Case

Hack Your Health: The Secrets of Your Gut

29 Απριλίου

Boiling Point: Season 1

Honeymoonish—Netflix Film

30 Απριλίου

Fiasco

Πηγή: FOXreport.gr