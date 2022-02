Τα 20 καλύτερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το μουσικό περιοδικό Billboard

Τραγούδια έχουν γραφτεί σχεδόν για κάθε θέμα της ζωής, αλλά τα καλύτερα κομμάτια έχουν ως θέμα τους τον έρωτα και την αγάπη! Ιδιαίτερα για τα…πάνω και τα κάτω στις σχέσεις των ανθρώπων.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το έγκυρο επαγγελματικό μουσικό περιοδικό Billboard σχημάτισε πρόσφατα μια λίστα με τα καλύτερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Η λίστα αυτή έχει ως εξής:



1.”Endless Love” – Diana Ross & Lionel Richie | No. 1 για 9 βδομάδες (1981)

2. “I’ll Make Love to You” – Boyz II Men | No. 1 για 14 βδομάδες (1994)

3. “How Deep Is Your Love” – Bee Gees | No. 1 για 3 βδομάδες (1977)

4. “We Found Love” – Rihanna & Calvin Harris | No. 1 για 10 βδομάδες (2011)

5. “Silly Love Songs” – Wings | No. 1 για 5 βδομάδες (1976)

6. “I Will Always Love You” – Whitney Houston | No. 1 για 14 βδομάδες (1992)

7. “Let Me Love You” – Mario | No. 1 για 9 βδομάδες (2005)

8. “Because I Love You (The Postman Song)” – Stevie B | No. 1 για 4 βδομάδες (1990)

9. “I Love Rock n’ Roll” – Joan Jett & the Blackhearts | No. 1 για 7 βδομάδες (1982)

10. “Best of My Love” – The Emotions | No. 1 για 5 βδομάδες (1977)

11. “I Can’t Stop Loving You” – Ray Charles | No. 1 για 5 βδομάδες (1962)

12. “Bleeding Love” – Leona Lewis | No. 1 για 4 βδομάδες (2008)

13. “My Love” – Paul McCartney and Wings | No. 1 για 4 βδομάδες (1973)

14. “Because You Loved Me” – Celine Dion | No. 1 για 6 βδομάδες (1996)

15. “Crazy Little Thing Called Love” – Queen | No. 1 για 4 βδομάδες (1980)

16. “To Know Him Is to Love Him” – The Teddy Bears | No. 1 για 3 βδομάδες (1958)

17. “Love Is Blue” – Paul Mauriat | No. 1 για 5 βδομάδες (1968)

18. “Someone You Loved” – Lewis Capaldi | No. 1 για 3 βδομάδες (2019)

19. “Woman in Love” – Barbra Streisand | No. 1 για 3 βδομάδες (1980)

20. “Love Yourself” – Justin Bieber | No. 1 για 2 βδομάδες (2016)

