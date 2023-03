Streamer βοήθησε κατά λάθος έναν κλέφτη να ξεφύγει – BINTEO

Ένα αναπάντεχο περιστατικό συνέβη στον διάσημο Twitch streamer Esfand, ο οποίος μετρά 1,2 εκατ. ακόλουθους.

Ο Esfand έκανε IRL livestream (ζωντανή μετάδοση στην πραγματική ζωή), ενώ βρισκόταν σε ένα εμπορικό κέντρο. Σε κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει και κινήθηκε προς την έξοδο. Αφού άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω, παρατήρησε ότι ακολουθεί ένας άνδρας που κρατούσε ένα tablet στο ένα χέρι και μια σακούλα γεμάτη πράγματα στο άλλο. Ο γνωστός streamer αποφάσισε να βοηθήσει τον άνδρα και του κράτησε ανοιχτή την πόρτα για να βγει πιο εύκολα.

Όμως η καλή πράξη του Esfand αποδείχθηκε λανθασμένη, καθώς λίγο πίσω από τον άνδρα ήταν δύο άτομα από την ασφάλεια του εμπορικού κέντρου, οι οποίοι ξεκίνησαν να τον κυνηγούν και να του φωνάζουν. Πιθανότατα αυτός ο άνδρας είχε μόλις διαπράξει κλοπή και ο Esfand άθελά του έγινε «συνεργός» του.

Μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, ο Esfand είπε: «Ω γ@@@! Μόλις κράτησα ανοιχτή την πόρτα για έναν κλέφτη».

Το απόσπασμα από το livestream του Esfand έγινε viral και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

No way this man @EsfandTV accidentally helped a thief escape the mall on stream pic.twitter.com/6RexFk0jqe

— Dexerto (@Dexerto) March 22, 2023