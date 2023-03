Συγγνώμη για την… σβάστικα: Μέλος του συγκροτήματος Twice απολογήθηκε για το μπλουζάκι της με το ναζιστικό σύμβολο

H Chaeyoung, μέλος των Twice – ενός από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της K-pop παγκοσμίως – ζήτησε συγγνώμη, επειδή φόρεσε T-shirt με σβάστικα.

Το T-shirt της 23χρονης απεικονίζει τον μπασίστα των Sex Pistols, Sid Vicious, να φορά μπλούζα με ένα λογότυπο με σβάστικα. Η τραγουδίστρια από τη Νότια Κορέα δημοσίευσε φωτογραφία της στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται να φοράει το επίμαχο T-shirt.

Σύντομα όμως διέγραψε τη φωτογραφία από τον λογαριασμό της στο Instagram με 8,6 εκατομμύρια ακόλουθους και την αντικατέστησε με μια συγγνώμη. «Δεν αναγνώρισα σωστά την έννοια της κεκλιμένης σβάστικας στο μπλουζάκι που φορούσα» έγραψε. «Ζητώ συγγνώμη που δεν το εξέτασα διεξοδικά, προκαλώντας ανησυχία. Θα δίνω απόλυτη προσοχή στο μέλλον για να μην συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο».

#TWICE’s Chaeyoung posted a photo wearing a Nazi swastika on her shirt. pic.twitter.com/X03QTCqS9T

