Star Wars: Νέο επικό τρέιλερ για τη σειρά “Obi-Wan Kenobi” – BINTEO

H Disney κράτησε την υπόσχεσή της και με αφορμή τη Star Wars Day (4 Μαΐου) έδωσε στη δημοσιότητας το επίσημο trailer για την πολυαναμένανόμενη σειρά, Obi-Wan Kenobi.

Η σειρά λαμβάνει χώρα 10 χρόνια μετά τα γεγονότα του “Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith” και θα φέρει ξανά σε σύγκρουση τον Obi-Wan Kenobi με τον Darth Vader (Hayden Christensen). O Ewan McGregor επιστρέφει στον ρόλο του Jedi Master, o οποίος πλέον βρίσκεται σε εξορία στον πλανήτη Tatooine.

Μάλιστα η Lucasfilm έχει τονίσει ότι η σύγκρουση του Obi-Wan Kenobi με τον Darth Vader είναι η “ρεβάνς της δεκαετίας”.

Στο επίσημο τρέιλερ για πρώτη φορά υπάρχουν πλάνα του απόλυτου κακού του σινεμά, Darth Vader.

Για την επιστροφή του στον ρόλο του Darth Vader (Anakin Skywalker) μετά την prequel τριλογία των Star Wars ταινιών, είχε μιλήσει πριν από μερικές εβδομάδες ο ηθοποιός Hayden Christensen. Απαντώντας σε ερώτηση για τον αν θα δούμε τον Vader χωρίς την επιβλητική μάσκα του, ο Hayden σημείωσε πως δεν μπορεί να μιλήσει για αυτό, όμως αποκάλυψε πως στη σειρά θα δούμε “έναν πανίσχυρο Vader”

“We’re going to see a very powerful Vader,” promises Hayden Christensen as EW presents the exclusive first look at the return of Darth Vader in #ObiWanKenobi. https://t.co/VI2efrRAZU

— Entertainment Weekly (@EW) March 10, 2022