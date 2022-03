Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ανακοίνωση των New York Times για τον δημοσιογράφο που σκοτώθηκε στο Ιρπίν

Συγκλόνισε η είδηση ότι σκοτώθηκε δημοσιογράφος των New York Times στο Ιρπίν ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν μεγάλες πόλεις.

Όπως επιβεβαίωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Κιέβου νωρίτερα, ο δημοσιογράφος των New York Times σκοτώθηκε κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα. Πρόκειται για τον βραβευμένο Brent Renaud, 51 ετών, ο οποίος πυροβολήθηκε όταν οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον ενός αυτοκινήτου κοντά στο Ιρπίν.

Ωστόσο, αν και οι αναφορές έκαναν λόγο για ανταποκριτή των New York Times, με ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της αμερικανικής εφημερίδας διέψευσε ότι ο Renaud βρισκόταν σε αποστολή στην Ουκρανία για λογαριασμό των ΝΥΤ.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στα social media, “λυπούμαστε πολύ για τον θάνατο του Brent Renaud. Ο Brent ήταν ταλαντούχος φωτογράφος και κινηματογραφιστής που είχε συνεργαστεί με τους New York Times όλα αυτά τα χρόνια. Αν και είχε συνεισφέρει στους Times κατά το παρελθόν -πιο πρόσφατα το 2015- δεν ήταν σε αποστολή στην Ουκρανία για τους Times”.

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022