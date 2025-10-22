Οι πολιτικές εφημερίδες 22/10/2025 Enikos Newsroom 05:38, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 22/10/2025. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Το σατανικό σχέδιο της Αλεξάνδρας τίθεται σε εφαρμογή

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για το περιστατικό με την Δέσποινα Βανδή: «Αυτό δεν είναι άδικο, αυτό είναι ντροπή»

Γάζα: Ομάδα Βρετανών αξιωματικών στου Στρατού αναπτύχθηκε στο Ισραήλ – Ο ρόλος του στην ειρηνευτική διαδικασία

Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων

8 ώρες πριν
Διονύσης Σαββόπουλος: «Η μουσική των λέξεων με επισκέφθηκε πριν από τις λέξεις» – Η ζωή και η διαδρομή του «Νιόνιου» όλης της Ελλάδας

8 ώρες πριν
Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι «έδειξαν» τα πρώτα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου – Οι συναντήσεις του ανιψιού με τους 22χρονους και το «οικονομικό κίνητρο»

8 ώρες πριν
Ερντογάν: Πώς μετέτρεψε το σχέδιο συμφωνίας του Τραμπ για τη Γάζα σε παιχνίδι ισχύος για την Τουρκία

8 ώρες πριν
Βουλή: «Πολεμικό σκηνικό» για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Κόντρες, «καρφιά» και η απουσία Δένδια

15 λεπτά πριν
Μαρούσι: Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού βρέθηκαν στο κατάστημα όπου ξέσπασε φωτιά

1 ώρα πριν
Καρκίνος: Ένα συμπλήρωμα για το ήπαρ μπορεί να ενισχύσει την επιτυχία της ανοσοθεραπείας, σύμφωνα με μελέτη

1 ώρα πριν
Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025: Ιχθύες, ενεργήστε σύμφωνα με το ένστικτό σας

8 ώρες πριν
Αποκάλυψη-έκπληξη αλλάζει την εικόνα που έχουμε για την «χαμένη» Πομπηία – Τα σπίτια των πλουσίων «έκρυβαν» κάτι μοναδικό

11 ώρες πριν
Η αδρεναλίνη της Formula 1 έφτασε στην Πάτρα – Προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ

15 λεπτά πριν
Μαρούσι: Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού βρέθηκαν στο κατάστημα όπου ξέσπασε φωτιά

30 λεπτά πριν
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (22/10) στην Αθήνα και σε άλλες 7 περιοχές της Αττικής

44 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρείτε το δώρο σε 8 δευτερόλεπτα

1 ώρα πριν
Καρκίνος: Ένα συμπλήρωμα για το ήπαρ μπορεί να ενισχύσει την επιτυχία της ανοσοθεραπείας, σύμφωνα με μελέτη

1 ώρα πριν
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου

02:30 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Κάναμε τον Αναστάση και χωρίσαμε γρήγορα» – Η σπάνια αναφορά στην πρώην σύντροφό του – Σε μία σπάνια αναφορά στην πρώην σύντροφό του, με την οποία απέκτησαν τον γιο τους, Αναστάση, ...

21:14 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Το σατανικό σχέδιο της Αλεξάνδρας τίθεται σε εφαρμογή
Συνταρακτικές οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς "Porto Leone: Στη γειτονιά μ...

20:10 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Φάρμα: Ποιος θα αποδειχθεί ότι είναι πιο ψύχραιμος;
Στο χθεσινό επεισόδιο της "Φάρμας" η γαλάζια ομάδα, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες ...

17:37 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Grand Hotel: Ο Ρήγας ζητάει ξανά τη βοήθεια του Άρη για να πουλήσει το ξενοδοχείο
Ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς "Grand Hotel" απόψε σ... Στουρνάρας: «Έκρηξη» επενδύσεων – Θα αυξηθούν στο 18% του ΑΕΠ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πλήρης εφαρμογή σε νέους κλάδους από τις 3 Νοεμβρίου

ΔΥΠΑ: Έως αύριο οι αιτήσεις για το Μητρώο Εκπαιδευτικών – Οι λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής

ΟΔΔΗΧ: Προχωρά σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων αύριο

Eurostat: Πόσο μειώθηκε το ελληνικό χρέος – Αναλυτικά τα νέα στοιχεία