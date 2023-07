Ο Μικ Τζάγκερ «έκλεισε» τα 80 – Το «Ηappy Βirthday» στον γερόλυκο της ροκ – ΒΙΝΤΕΟ

Μέλη και φίλοι των Rolling Stones ευχήθηκαν «χρόνια πολλά» στον τραγουδιστή Μικ Τζάγκερ που σήμερα κλείνει τα 80 του χρόνια και παραμένει, πάντα, σε άριστη φόρμα. Ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο κιθαρίστας του συγκροτήματα, ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο παίζει πιάνο και εύχεται στον παιδικό του φίλο, που είναι μεγαλύτερός του κατά πέντε μήνες. «Ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε, σου εύχομαι χαρούμενα γενέθλια, Μικ», ακούγεται να λέει χαμογελώντας ο Ρίτσαρντς.

«Χαρούμενα 80α γενέθλια, Μικ Τζάγκερ», έγραψε από την πλευρά το ο Ρόνι Γουντ, άλλος κιθαρίστας του συγκροτήματος, ανεβάζοντας φωτογραφίες του τραγουδιστή στο Instagram. «Να έχει μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή», του ευχήθηκε ο Άλφρεντ Μίλινγκτον, ένας 75χρονος φαν που πήγε στην μπουτίκ των Rolling Stones στο κέντρο του Λονδίνου. «Ο Μικ ήταν η καρδιά (του συγκροτήματος) και μου έμαθε το πραγματικό νόημα της ροκ», πρόσθεσε.

«Σ’ ευχαριστούμε για τη μουσική σου», είπε από την πλευρά του ο 19χρονος Τζακ Γκριν, ένας θαυμαστής της νέας γενιάς. «Είμαι φαν από τα 11 μου (…) ο πατέρας μου είχε πάντα τους δίσκους τους στο αυτοκίνητο, έτσι έμαθα να τους αγαπώ», πρόσθεσε.

Το «κακό παιδί» και ασύγκριτος ροκ σταρ, ο Μικ Τζάγκερ, έγραψε τη δική του ιστορία επί δεκαετίες, εν μέσω υπερβολών και κατακτήσεων. Ο Βρετανός σταρ εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να ξεσηκώνει τα πλήθη με την ενεργητικότητά του και απαράμιλλη ερμηνεία του επί σκηνής, όπως απέδειξε στην ευρωπαϊκή τουρνέ του, πέρσι.

Thanks so much for all your lovely comments and birthday wishes!! 🙏❤️

I was blown away by the response to our first range of harmonica and thrilled to announce Edition Two of ‘The Mick Jagger Series’, a custom harmonica I designed in collaboration with @whynowmusic: https://t.co/ilk7ohflSF pic.twitter.com/MxnPgIh2w9

— Mick Jagger (@MickJagger) July 18, 2023