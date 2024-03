Netflix: Το Black Mirror επιστρέφει με 6 νέα συναρπαστικά επεισόδια – Όσα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Όταν το Black Mirror επέστρεψε στο Netflix πέρυσι έπειτα από διάλειμμα τεσσάρων ετών, οι συνδρομητές της streaming πλατφόρμας μπήκαν ξανά στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας με τις δυστοπικές απεικονίσεις του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία αιχμής μπορεί να διασταυρωθεί με τα χειρότερα κομμάτια της ανθρώπινης φύσης.

Ευτυχώς για τους fans της δημοφιλούς σειράς, δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ για να δουν νέα επεισόδια. Το Netflix ανακοίνωσε την Πέμπτη 14 Μαρτίου ότι ο δημιουργός Charlie Brooker εργάζεται ήδη για την 7η σεζόν, η οποία θα περιλαμβάνει την επιστροφή σε ένα από τα πιο διάσημα επεισόδια της σειράς.

Το Netflix εξέπληξε τους θαυμαστές του με την είδηση ότι η 7η σεζόν του Black Mirror βρίσκεται ήδη σε παραγωγή, με έξι νέα επεισόδια που αναμένονται να κυκλοφορήσουν το 2025.

Ένα σύντομο teaser που αναρτήθηκε στα social media του Netflix μαρτυρά «έξι νέες ιστορίες», καθώς εμφανίζονται έξι μικρά εικονίδια φόρτωσης. Ενώ τα υπόλοιπα εικονίδια συνεχίζουν να περιστρέφονται, το τρίτο στη σειρά σταματά στο σύμβολο από το “USS Callister” της 4ης σεζόν.

Six new stories, but one looks a little familiar. Black Mirror returns 2025. pic.twitter.com/uJmpxEhZH4

— Netflix (@netflix) March 14, 2024