MTV Movie & TV Awards: Σάρωσε το «The Last of Us» – Βραβείο καλύτερης ερμηνείας η «Wednesday»

H σειρά «The Last of Us» ήταν η μεγάλη νικήτρια στα «MTV Movie & TV Awards».

Τα βραβεία ανακοινώθηκαν μέσω ενός ειδικού μαγνητοσκοπημένου αφιερώματος, καθώς η τελετή απονομής δεν πραγματοποιήθηκε λόγω την συνεχιζόμενης απεργίας της Συντεχνίας Σεναριογράφων των ΗΠΑ.

Η σειρά του HBO «The Last of Us» που είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι της Naughty Dog και της Sony, αναδείχθηκε σε νικήτρια της βραδιάς καθώς κέρδισε τα βραβεία στις κατηγορίες «Καλύτερη σειρά», «Καλύτερος ήρωας» για τον πρωταγωνιστή, Πέδρο Πασκάλ και «Καλύτερο Δίδυμο» για τον Πέδρο Πασκάλ και τη Μπέλλα Ράμσεϊ.

Best Show Winner: The Last of Us #MTVAwards — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 8, 2023

Ο Τομ Κρουζ βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στην ταινία «Top Gun: Maverick».

Το «Stranger Things» του Netflix επικράτησε σε σημαντικές κατηγορίες, όπως στη «Πρωτοεμφανιζόμενη ερμηνεία» και στο «Καλύτερο καστ».

Η Τζένα Ορτέγκα βραβεύτηκε για τη μοναδική ερμηνεία της στη σειρά του Netflix «Wednesday». «Καλύτερη Ταινία» αναδείχθηκε το «Scream VI», στο οποίο συμμετέχει η Τζένα Ορτέγκα.

Best Performance in a Show Winner: Jenna Ortega in Wednesday #MTVAwards — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 8, 2023

MTV Movie & TV Awards 2023: Οι νικητές και οι νικήτριες:

Καλύτερη ταινία: Scream VI

Scream VI Καλύτερη σειρά: The Last of Us

The Last of Us Καλύτερη ερμηνεία σ ε σειρά : Jenna Ortega – “Wednesday”

ε : Jenna Ortega – “Wednesday” Καλύτερη ερμηνεία σε ταινία: Tom Cruise – “Top Gun: Maverick”

Tom Cruise – “Top Gun: Maverick” Καλύτερη κωμική ερμηνεία: Adam Sandler – “Murder Mystery 2”

Adam Sandler – “Murder Mystery 2” Η πιο τρομακτική ερμηνεία: Jennifer Coolidge – “The White Lotus”

Jennifer Coolidge – “The White Lotus” Καλύτερο Τραγούδι: Taylor Swift – “Carolina” (Where the Crawdads Sing)

Taylor Swift – “Carolina” (Where the Crawdads Sing) Καλύτερος Ήρωας: Pedro Pascal – “The Last of Us”

Pedro Pascal – “The Last of Us” Καλύτερος κακός: Elizabeth Olsen – “Doctor Strange στο Multiverse of Madness”

Elizabeth Olsen – “Doctor Strange στο Multiverse of Madness” Πρωτοεμφανιζόμενη ερμηνεία: Joseph Quinn – “Stranger Things”

Joseph Quinn – “Stranger Things” Καλύτερη μάχη: Courteney Cox VS Ghostface – “Scream VI”

Courteney Cox VS Ghostface – “Scream VI” Καλύτερο δίδυμο: Pedro Pascal και Bella Ramsey – “The Last of Us”

Pedro Pascal και Bella Ramsey – “The Last of Us” Καλύτερο “KICK-ASS” cast: “ Stranger Things”

Stranger Things” Καλύτερη σειρά διαγωνισμού: RuPaul’s Drag Race: All-Stars

RuPaul’s Drag Race: All-Stars Καλύτερος παρουσιαστής: Drew Barrymore: The Drew Barrymore Show

Drew Barrymore: The Drew Barrymore Show Καλύτερο μουσικό ντοκιμαντέρ: Selena Gomez: My Mind & Me

Selena Gomez: My Mind & Me Καλύτερη μουσική στιγμή: Purple Hearts: “Come Back Home”