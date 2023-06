Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Ιδρύει νέα πλατφόρμα για να «χτυπήσει» το Twitter του Έλον Μασκ

Νέα μέτωπα φαίνεται ότι είναι πρόθυμος να ανοίξει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος σε μία προσπάθεια να «χτυπήσει» το Twitter και τον Έλον Μασκ, σχεδιάζει να ιδρύσει μια νέα ανταγωνιστική πλατφόρμα.

Μάλιστα, η απόφαση της Meta έρχεται ύστερα από μία ταραχώδη περίοδο διοίκησης του Twitter από τον Έλον Μασκ αλλά και τις αντιδράσεις της Όπρα Ουίνφρεϊ και άλλων δημοσίων προσώπων που φέρονται ότι θέλουν να μετέχουν σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που «θα διοικείται λογικά». Η Meta φαίνεται ότι θέλει επίσης ως χρήστη της τον Δαλάι Λάμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα εφαρμογή θα είναι αυτόνομη και θα έχει την κωδική ονομασία Project93, ενώ σύμφωνα με τον τεχνολογικό ιστότοπο «The Verge», το όνομα που ενδεχομένως θα έχει η νέα πλατφόρμα είναι το «Threads».

This is what Instagram’s upcoming Twitter competitor looks like https://t.co/Qx9kuFnHm8 pic.twitter.com/AKMBNKeQoX

Ο επικεφαλής προϊόντων της Meta, Κρις Κοξ, δήλωσε σε εσωτερική συνάντηση που έγινε την Πέμπτη ότι η εφαρμογή είναι «η απάντηση του ιδιοκτήτη του Facebook και του Instagram στο Twitter». Αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Έλον Μασκ, ο Κοξ ανέφερε ότι η εταιρεία ακούει δημιουργούς περιεχομένου και δημόσια πρόσωπα που ενδιαφέρονται να μετέχουν σε μία πλατφόρμα που να λειτουργεί λογικά και που να μπορούν να εμπιστευτούν.

Ο Κοξ δήλωσε ότι η Meta βρίσκεται σε συζητήσεις με την Όπρα Γουίνφρεϊ, με πάνω από 42 εκατομμύρια ακολούθους στο Twitter, και τον Δαλάι Λάμα, με περίπου 19 εκατομμύρια, προκειμένου να γίνουν δυνητικά χρήστες της νέας πλατφόρμας. Ο προγραμματισμός ξεκίνησε τον Ιανουάριο και στόχος είναι να λανσαριστεί το συντομότερο δυνατό.

Η εφαρμογή, σύμφωνα με τις αναφορές, θα στηρίζεται στο Instagram. Οι χρήστες θα μπορούν να συνδέονται με το ίδιο όνομα και τον ίδιο κωδικό, ενώ με ευκολία θα μεταφέρονται οι ακόλουθοι, το βιογραφικό του χρήστη και η επαλήθευση.

Η εφαρμογή, είπε ο Κοξ, στοχεύει στην «ασφάλεια, την ευκολία χρήσης, την αξιοπιστία» και στο να δώσει στους δημιουργούς ένα «σταθερό μέρος για να χτίσουν και να αναπτύξουν το κοινό τους». Το περιβάλλον εργασίας, σύμφωνα με το Verge, θα είναι παρόμοιο με αυτό του Twitter.

“Mark Zuckerberg’s Meta is pushing ahead with plans to launch a rival to Twitter because public figures reportedly want a similar platform that is “sanely run”, with the Dalai Lama and Oprah Winfrey on the target list for users. …”https://t.co/y2eJGMsXVb

— Andy_Weeble_Weaver💙⚫🌻🦡🐿️🌍🗿😷💉×4 (@AndrewW66619812) June 9, 2023