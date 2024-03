J2US: Επιστρέφει η Κατερίνα Στικούδη – Ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται την Ιουλία Καλλιμάνη

Ένα άκρως απολαυστικό Just the 2 of Us έρχεται απόψε στις 20:00 στον Alpha, με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη και πολλές εκπλήξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, εντυπωσιακές εμφανίσεις και πολύ κέφι.

Στο μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, ο λαμπερός οικοδεσπότης Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται απόψε την εκρηκτική Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία έρχεται να βάλει «φωτιά» στο stage του J2US με τις επιτυχίες της.

Για το 4ο Live του show, τα ζευγάρια έχουν ετοιμάσει πολύ δυνατές ερμηνείες και performances που θα συζητηθούν ενώ η λαμπερή κριτική επιτροπή των Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή είναι έτοιμη να δώσει «ρεσιτάλ»…βαθμολογίας. Η αγαπημένη Κατερίνα Στικούδη επιστρέφει απόψε στο backstage του J2US, πιο λαμπερή και ανανεωμένη από ποτέ, για να υποδεχτεί τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια.

Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:

Γιώργος Αμούτζας – Τάνια

«(Everything I Do) I Do It for You»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής

«Καίγομαι, Καίγομαι»

Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Η Γυναίκα Της Ζωής Σου»

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας

«Εγώ Σ’Αγάπησα Εδώ»

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – Daphne Lawrence

«Sha La La La (Αμάξι)»

Στέλιος Δρουμαλιάς – Άντζελα Δημητρίου

«Τη Βραδιά Μου Απόψε»

Γιάννης Καπετάνιος – Μαρία Καρλάκη

«Macarena»

Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου

«Δίδυμα Φεγγάρια»

Αλίνα Κοτσοβούλου – Πέτρος Ίμβριος

«Αν Σ’Αρνηθώ Αγάπη Μου»

Χρήστος Κούτρας – Στέλλα Κονιτοπούλου

«Μία Σου Και Μία Μου»

Άννα Μπεζάν – Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

«Το Δηλητήριο»

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου – Χριστίνα Μηλιού

«Big Spender»

Δώρα Παντέλη – Γιάννης Ξανθόπουλος

«Τα Λέμε Το Βράδυ»

Θανάσης Πάτρας – Φαίη Ρουμπίνη

«Ατελείωτο Ταξίδι»

Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου

«Μακριά Μου Να Φύγεις»

Στάθης Σχίζας – Μαλού

«Η Γυναίκα Η Μουρμούρα»

Δείτε εδώ το trailer: