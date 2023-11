I’m a Celebrity…Get Me Out of Here: Την «έφαγαν» οι ταραντούλες και την έστειλαν απευθείας… Ελλάδα – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ακόμη επεισόδιο του “I’m a Celebrity…Get Me Out of Here” προβλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ. Στο επεισόδιο αυτό, έπρεπε να παίξουν δύο μέλη της κίτρινης ομάδας και ένα μέλος της πράσινης ομάδας, με απώτερο σκοπό να παραμείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο παιχνίδι. Οι παίκτες που επιλέχθηκαν ήταν η Emilia Vodos και η Αγγελική Ηλιάδη από την κίτρινη ομάδα και ο Νίκος Βαμβακούλας από την πράσινη ομάδα.

Οι τρεις αυτοί παίκτες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια ακόμη δοκιμασία, η οποία περιλάμβανε έναν μεγάλο αριθμό ερπετών και λοιπών ζώων. Στο τέλος της δοκιμασίας αυτής, ένας από τους τρεις παίκτες θα έπρεπε να αποχωρήσει και να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ανάλογα με τη ζαριά που έφερνε ο κάθε παίκτης, αποκαλυπτόταν και το αντίστοιχο ζωάκι. Έτσι, ξεκίνησαν να εμφανίζονται ταραντούλες, ακολούθησαν ποντίκια και στη συνέχεια φίδια και καβουράκια.

Τόσο η τραγουδίστρια όσο και το μοντέλο δεν σταμάτησαν να ουρλιάζουν και να παρακαλούν να τελειώσει η δοκιμασία, με την Emilia Vodos να φτάνει να αντιμετωπίζει δυσκολίες ακόμα και με την αναπνοή της καθώς αυξανόταν ο αριθμός των ζώων που βρίσκονταν δίπλα της.