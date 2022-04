Η Vivien Leigh έπαθε νευρικό κλονισμό στα γυρίσματα του “Όσα παίρνει ο άνεμος” – Νέες αποκαλύψεις

Ήταν η ταινία που έβαλε “φωτιά” στο Χόλιγουντ και την Ατλάντα. Αλλά για την Vivien Leigh, που υποδύθηκε την Σκάρλετ Ο Χάρα, τα γυρίσματα του “Όσα παίρνει ο άνεμος” (Gone With the Wind) ήταν κόλαση.

Η ταινία είχε τεράστια επιτυχία σημειώνοντας τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών (προσαρμοσμένη για τον πληθωρισμό, είχε πωλήσεις εισιτηρίων ύψους 1,823 δισεκατομμυρίων δολαρίων), κερδίζοντας δέκα Όσκαρ το 1939. Αλλά όπως φαίνεται είχε σημαντικό αντίκτυπο στην 25χρονη πρωταγωνίστρια.

Η εξάντληση και η πίεση από τις ατελείωτες μέρες και νύχτες στο πλατό, την έκαναν να παίρνει ηρεμιστικά για να ηρεμήσει από τον νευρικό κλονισμό που είχε υποστεί, μέχρι που μια μέρα, κατά λάθος, πήρε υπερβολική δόση.

Εκείνη την εποχή, η Leigh είχε σχέση με τον Άγγλο ηθοποιό Laurence Olivier. Οι δυο τους είχαν πέσει με τα μούτρα στα γυρίσματα της ταινίας «Fire Over England» δύο χρόνια πριν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία που την έκανε γνωστή ως Σκάρλετ. Η Leigh είχε εγκαταλείψει τον σύζυγό της, τον δικηγόρο Herbert Leigh Holman, και το κοριτσάκι τους για τον Olivier — ο οποίος είχε αφήσει τη σύζυγό του, ηθοποιό Jill Esmond, και τον μικρό γιο τους.

«Πώς τολμάς να πάρεις τέσσερα τέτοια χάπια, υστερικό μικρό νινί», έγραψε ο Olivier σε ένα γράμμα προς εκείνη, έχοντας ακούσει για την υπερβολική δόση της. Του άρεσε να της στέλνει σέξι γράμματα, συμπεριλαμβανομένου ενός που έγραφε: «Αχ! Σκύψτε — Ναι, κατεβάστε τα συρτάρια σας – όχι, σηκώστε τη φούστα σας – τώρα λοιπόν: Σκαμπίλι!», σύμφωνα με το βιβλίο «Truly, Madly: Vivien Leigh, Laurence Olivier and the Romance of the Century», (Grand Central Publishing), που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες από τον Stephen Galloway.

Η ηθοποιός ήλπιζε ότι ο ρόλος της Σκάρλετ θα την καθιέρωνε ως ηθοποιό και θα την έκανε ισότιμη με τον Olivier, ο οποίος ανέβαινε δημιουργικά ως ηθοποιός σκηνής και κινηματογράφου.

Σχεδόν μόλις ξεκίνησαν τα γυρίσματα τον Δεκέμβριο του 1938, άρχισαν τα προβλήματα με την ηθοποιό, η οποία είχε αδιάγνωστη διπολική διαταραχή. Εκτός από το ξαφνικό κλάμα και τις εναλλαγές της διάθεσης, την ταλαιπώρησαν και άλλες τυχαίες ασθένειες.

