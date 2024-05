Γιώργος Λάνθιμος: Παγκόσμια πρεμιέρα έκανε η νέα του ταινία στις Κάννες – ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, διεκδικώντας τον Χρυσό Φοίνικα με την ταινία του “Kinds of Kindness” (“Ιστορίες Καλοσύνης”).

Πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ Έμμα Στόουν, οι υποψήφιοι για Όσκαρ Γουίλιαμ Νταφόε και Τζέσι Πλίμονς, καθώς και η Margaret Qualley, η Hong Chau, ο Joe Alwyn και ο Mamoudou Athie.

Η ταινία, η οποία σηματοδοτεί την τέταρτη συμμετοχή του Λάνθιμου στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών, αποτελείται από τρία διαφορετικά κεφάλαια, εστιάζοντας σε ιστορίες καλοσύνης και ανθρωπίνων σχέσεων.

Το “Kinds of Kindness” έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία του “Poor Things”, το οποίο απέσπασε 4 βραβεία Όσκαρ.

The cast and crew of ‘Kinds of Kindness’ receiving a standing ovation after the screening of the film at the Cannes Film Festival pic.twitter.com/Dxatfg0yt0

— best of emma stone (@badpostestone) May 17, 2024