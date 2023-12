Φόνοι στο καμπαναριό: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του Alpha;

Μπορεί η ηγούμενη Μαρία και η αδελφή Αρσινόη να κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό με τις περιπέτειές τους, οι ιστορίες τους όμως αν και πετυχημένες ολοκληρώνονται τις επόμενες 2 εβδομάδες.

Νάντια Ρηγάτου

Η αγαπημένη σειρά “Φόνοι στο καμπαναριό” θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η ευχάριστη εκπλήξη της μυθοπλασίας για το πρώτο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν. Πρόκειται για μια μίνι σειρά 12 επεισοδίων συνολικά που θα προβάλλονταν στον Alpha μέχρι το τέλος του 2023.

Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο της σειράς, οι τηλεθεατές “αγκάλιασαν” την κωμωδία του Alpha και το τουήτερ έκανε πάρτι. Οι “φόνοι στο καμπαναριό” αποκτούν στη συνέχεια φανατικούς fans και τα νούμερα τηλεθέασης εντυπωσιάζουν τους συντελεστές αλλά και το κανάλι.

Τελευταίο guest στην κωμική σειρά του Alpha θα κάνει ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης και μάλιστα ο ηθοποιός θα εμφανιστεί συνολικά σε τέσσερα επεισόδια που θα είναι και τα τελευταία.

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου θα προβληθεί ένα διπλό επεισόδιο “Φόνοι στο καμπαναριό” όπου θα δούμε και την είσοδο του Ιεροκλή Μιχαηλίδη.

Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε δυο ξεχωριστές προβολές. Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν το επεισόδιο Ν. 11 και το Σάββατο 23 Δκεμβρίου θα προβληθεί το 12ο και τελευταίο επεισόδιο.

Η επιτυχία της σειράς έχει βάλει σε σκέψεις το κανάλι για να προκύψει δεύτερος κύκλος. Μετά τις γιορτές θα παρθεί η οριστική απόφαση για το αν θα υπάρξει συνέχεια η οποία όμως ακόμα κι αν υπάρχει θα έρθει στις οθόνες μας την τηλεοπτική σεζόν 2024-2025.

Αυτή τη στιγμή εξετάζονται τα πιθανά σενάρια σχετικά με το τι θα αντικαταστήσει τη κωμική σειρά στην τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν από τις 23 Δεκεμβρίου και μετά. Την περίοδο των εορτών το κενό θα καλυφθεί από ταινίες και δεν αποκλείεται ο Alpha να συνεχίσει με την προσωρινή λύση των ταινιών μέχρι αρχές Μαρτίου όπου επιστρέφει το Just the two of us.