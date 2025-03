Eurovision 2025: Το γυναικείο συγκρότημα «Remember Monday» στέλνει η Βρετανία – «Στη σκηνή θα φέρουμε κάτι που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ»

Το γυναικείο συγκρότημα Remember Monday θα εκπροσωπήσει τη Βρετανία στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, με το τραγούδι «What The Hell Just Happened?».

Το συγκρότημα, που αποτελείται από τις Lauren Byrne, Holly-Anne Hull και Charlotte Steele, ελπίζει να φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από εκείνα των τελευταίων δύο ετών για τη Βρετανία στον μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βασιλεία της Ελβετίας.



Η προηγούμενη συμμετοχή της Βρετανίας, με την ερμηνεία του Olly Alexander στο τραγούδι «Dizzy», πήρε την 18η θέση στον διαγωνισμό της Σουηδίας το 2024, ενώ το 2023, το τραγούδι «I Wrote A Song» της Mae Muller κατέληξε στην προτελευταία θέση.

Η προηγούμενη γυναικεία μπάντα που εκπροσώπησε τη χώρα, οι Precious, κατάφεραν να φτάσουν στην 12η θέση στον διαγωνισμό του 1999 στην Ιερουσαλήμ με το τραγούδι «Say It Again», αλλά το συγκρότημα διαλύθηκε έναν χρόνο αργότερα.

Οι Remember Monday, που είχαν συμμετάσχει στο The Voice UK το 2019, αν και αποκλείστηκε πριν τον τελικό, συνεχίζει να κάνει τα βήματά του στη μουσική βιομηχανία και έκτοτε έχει κυκλοφορήσει αρκετά τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του EP τους «Crazy Anyway», το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Το συγκρότημα σχολίασε: «Το “What The Hell Just Happened?” είναι ακριβώς αυτό που νιώθουμε αυτή τη στιγμή. Είναι όλα πολύ σουρεαλιστικά, η φιλία μας κρατάει χρόνια και σίγουρα δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα κάναμε κάτι τέτοιο».

«Όταν είσαι παιδί και σου ζητάνε να πεις τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, η κλασική απάντηση είναι “Θέλω να γίνω ποπ σταρ”, οπότε το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτό το όνειρο ως τρεις καλύτερες φίλες είναι απίστευτο. Θα είμαστε η πρώτη γυναικεία μπάντα που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από το 1999, κάτι που είναι μεγάλη τιμή για εμάς», σημείωσαν.



Οι ίδιες υποστηρίζουν ότι «Θα φέρουμε πολύ διασκέδαση, ενέργεια και, ελπίζουμε, κάτι που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη σκηνή της Eurovision. Ειλικρινά ανυπομονούμε να ζήσουμε αυτή την εμπειρία με όλους τους καταπληκτικούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και, ελπίζουμε, να τους κάνουμε όλους πίσω στο σπίτι υπερήφανους. Αυτός ο διαγωνισμός είναι πραγματικά το Παγκόσμιο Κύπελλο της μουσικής και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να το φέρουμε “σπίτι”».

Το τραγούδι τους, που έχει έντονα θεατρικά στοιχεία, έχει συν-γραφεί από το βρετανικό δίδυμο Billen Ted (τους Tom Hollings και Sam Brennan), τον Thomas Stengaard, ο οποίος έχει δουλέψει σε αρκετά τραγούδια της Eurovision, και την πιανίστα και στιχουργό Julie «Kill J» Aagaard.

Το τραγούδι έχει μια ανεβαστική ποπ μελωδία και οι στίχοι αφηγούνται μια διασκεδαστική έξοδο με φίλους και αναδεικνύει τις φωνητικές δυνατότητες του συγκροτήματος.

Οι Remember Monday επιλέχθηκαν από τον μάνατζερ του Sam Ryder, David May, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αναζήτηση του επόμενου συμμετέχοντα για τη Eurovision από τη Βρετανία.

