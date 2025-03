Κυκλώνας Άλφρεντ: «Να προετοιμαστούμε για τα χειρότερα» λέει ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας – Οι πολίτες δεν πτοούνται και κάνουν σερφ

Περισσότερα από 80.000 νοικοκυριά στην Αυστραλία ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, καθώς πλησιάζει στις ανατολικές ακτές της χώρας ο τροπικός κυκλώνας Άλφρεντ που συνοδεύεται με καταστροφικούς ανέμους.

Σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) ο κυκλώνας βρισκόταν 125 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μπρίσμπεϊν, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας εκτίμησε από την πλευρά της πως ο κυκλώνας, ο πρώτος που πλήττει την περιοχή από το 1974, θα φτάσει στις ακτές της χώρας αύριο, Σάββατο, το πρωί.

National Weather Forecast for Saturday 8 March: Tropical Cyclone Alfred to cross the south-east Queensland coast, hot elsewhere with dry storms inland. Video current: 3 pm AEDT Friday 7 March 2025.



Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν, στα σύνορα μεταξύ των πολιτειών Κουίνσλαντ και Νέας Νότιας Ουαλίας.

Storm surges during tropical cyclones can have serious impacts, watch this video to learn how a storm surge forms and the potential outcomes. Flood Watches, Warnings, Coastal Hazard & Hazardous Surf Warnings current for SE #Qld & NE #NSW.

Latest: https://t.co/VRWX6YDrNx pic.twitter.com/5kLvb50Fv4 — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) March 7, 2025



Σήμερα το πρωί 80.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στις δύο αυτές πολιτείες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα τα οποία έπεσαν πάνω σε πυλώνες ηλεκτρικού, επεσήμαναν οι αρχές.

Tropical Cyclone Alfred is already making its presence felt across south east Queensland. These conditions will worsen over the coming hours with the cyclone expected to make landfall tomorrow. Now is not the time to be outside ❌

Our Fire Communications Centres are working… pic.twitter.com/5rv6HyEBVe — Queensland Fire Department (@QldFireDept) March 7, 2025



Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Ντέιβιντ Κρισάφουλι τόνισε ότι ο τυφώνας είναι «ήδη πολύ ισχυρός» και προειδοποίησε ότι οι συνθήκες θα επιδεινωθούν καθώς ο Άλφρεντ πλησιάζει τη στεριά.

🌀Tropical Cyclone Alfred 🌀#onlyinaustralia

Don’t let a fallen tree stop you getting onto the M1.

Natural disasters either bring out the worst in humanity or the best. Everyone working together to get home safely. pic.twitter.com/O4ooyvWQ66 — Rebecca Ryan (@DrRebeccaRyan) March 7, 2025



Δύο άνθρωποι κατάφεραν να διασωθούν, αφού ένα δέντρο έπεσε στη στέγη σπιτιού σε προάστιο της παράκτιας πόλης Γκολντ Κόουστ, του Κουίνσλαντ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της πολιτείας.

06.03.2025#Australia #Alfred

“Alfred actually froze and almost made a dead loop, returning to himself.”The cyclone collided with a ridge of high pressure located over the Tasman Sea,which deflected it from its southeasterly trajectory and turned towards the coast of Queensland. pic.twitter.com/dJFJU5UwaX — Climate Review (@ClimateRe50366) March 6, 2025



Συνολικά 10.000 κάτοικοι περιοχών της Νέας Νότιας Ουαλίας που κινδυνεύουν από τις πλημμύρες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, επεσήμανε αξιωματούχος.

Εξάλλου οι αρχές ανησυχούν για την πόλη Λάισμορ, η οποία το 2022 επλήγη από πλημμύρες ρεκόρ, με το νερό να φτάνει τα 14 μέτρα έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Προετοιμάζονται για τα «χειρότερα»

Τις τελευταίες τρεις ημέρες πολλοί Αυστραλοί σε περιοχές που απειλούνται από το πέρασμα του Άλφρεντ έχουν προετοιμαστεί, τοποθετώντας σάκους με άμμο στις εισόδους των σπιτιών τους και κάνοντας αποθέματα σε νερό και τρόφιμα.

«Πολλοί άνθρωποι φοβούνται διότι δεν ξέρουμε καθόλου τι θα συμβεί», δήλωσε ο Πολ Φάροου, κάτοικος της παράκτιας πόλης Κουλανγκάτα, στα σύνορα μεταξύ της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Κουίνσλαντ.

«Μπορεί όλοι να χάσουμε τα σπίτια μας», πρόσθεσε ανήσυχος ο 62χρονος άνδρας.

Sent In From a Customer yesterday. Cleaver Shopping Bags being used to protect his home from Cyclone Alfred as hard to get Sand Bags….. Glad they came in handy Grant…. 🙂 "I knew I was keeping those bags for a reason. Thanks for everything you do guys."

Grant C……

Grant C…..… pic.twitter.com/PNkSVEmxbS — Cleaver Firearms Retail (@CleaverFirearms) March 7, 2025



Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι τόνισε ότι η περιοχή «πρέπει να ελπίζει για το καλύτερο, αλλά να προετοιμαστεί για το χειρότερο».

«Όταν η φύση προκαλεί καταστροφές, οι Αυστραλοί δείχνουν τον καλύτερο εαυτό τους: Είμαστε ενωμένοι, προσέχουμε ο ένας τον άλλο, φροντίζουμε τους γείτονές μας», επεσήμανε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο κυκλώνας Άλφρεντ μάλλον θα φτάσει στις αυστραλιανές ακτές αύριο, επεσήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, αν και πρόσθεσε ότι είναι δύσκολο να παρακολουθήσει την πορεία του.

Περισσότερα από 900 σχολεία στο Κουίνσλαντ και στο βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας παρέμειναν κλειστά σήμερα, επεσήμαναν αξιωματούχοι του υπουργείου Παιδείας.

Αν και οι κυκλώνες είναι συχνοί στα θερμά, τροπικά ύδατα της βόρειας Αυστραλίας, είναι σπάνιο να σχηματίζονται στα πιο ψυχρά ύδατα του νότου.

Οι ερευνητές έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι κυκλώνες.

Κάποιοι Αυστραλοί δεν πτοούνται

Ωστόσο, σύμφωνα με αρκετά βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι κάτοικοι των περιοχών που πρόκειται να πληγούν από τον κυκλώνα Άλφρεντ, δεν φαίνεται να πτοούνται από τις προειδοποιήσεις των Αρχών και το… διασκεδάζουν κάνοντας σερφ και βόλτες στις ακτές, ενώ αρκετοί αυτοσχεδιάζουν παίζοντας στη λάσπη.



Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Ντέιβιντ Κρισαφούλι, έδωσε στην τοπική αστυνομία το «πράσινο φως» για την επιβολή προστίμων, ύψους 16.100 δολαρίων, σε όσους παραβιάζουν τα προληπτικά μέτρα των Αρχών για τον τροπικό κυκλώνα Άλφρεντ.

Premier David Crisafulli has given Queensland police the green light to issue fines to beachgoers who breach Tropical Cyclone Alfred rules It could cost you $16,100