Eurovision 2025: Όσα έγιναν στην βραδιά του Εθνικού τελικού – Η Klavdia, το «Αστερομάτα» και η συμμετοχή που… δεν πήρε βαθμό

Η Klavdia με το τραγούδι «Αστερομάτα» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, μετά τη νίκη της στον Εθνικό Τελικό που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/01) στο Christmas Theater και μεταδόθηκε μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ.

Η νικήτρια προέκυψε μέσω μιας ψηφοφορίας που αποτελείτο από 50% ψήφους του κοινού και 50% από δύο κριτικές επιτροπές (μια ελληνική και μια διεθνή).

Οι 12 υποψήφιοι παρουσίασαν τα τραγούδια τους, ακολούθησε η ψηφοφορία και έπειτα η ανακοίνωση της νικήτριας. Πριν από την τελική ανακοίνωση, οι παρουσιαστές της βραδιάς, Σάκης Ρουβάς και Έλενα Παπαρίζου, αποκάλυψαν τα τρία ονόματα με τις υψηλότερες βαθμολογίες: Barbz με το «Sirens», Klavdia με το «Αστερομάτα» και Evangelia με το «Vále». Η Klavdia, που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί, κέρδισε τις περισσότερες ψήφους και θα τραγουδήσει το «Αστερομάτα» στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Η στιγμή της ανακοίνωσης της εκπροσώπου της Ελλάδας

Οι πρώτες δηλώσεις της Klavdia μετά τη νίκη της

Τις πρώτες της δηλώσεις μετά την πρόκριση στην Eurovision 2025 έκανε η Klavdia, μιλώντας στους δημοσιογράφους που παραυρέθηκαν στο Christmas Theater για τον εθνικό τελικό.

H νεαρή ερμηνεύτρια και πλέον επίσημη εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τη χαρά της για τη μεγάλη της επιτυχία.

«Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη, δηλαδή θέλω να βγω έξω και απλά να φωνάζω «ευχαριστώ» παντού, σε όλη την Ελλάδα, με ένα μεγάφωνο. Νιώθω τεράστια ανακούφιση, επίσης, δεν μπορώ να πω ψέματα. Είναι κάτι που φανταζόμουν να μου συμβαίνει πάρα πολύ καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Klavdia τόνισε πως η νίκη της στον εθνικό τελικό ήταν κάτι που ελπίζε και ανυπομονούσε να ζήσει, αν και, όπως παραδέχτηκε, δεν θεωρούσε τίποτα δεδομένο: «Βασικά ήλπιζα να μου συμβεί, ανυπομονούσα πάρα πολύ γι’ αυτό και νιώθω τεράστια ανακούφιση. Ήταν κάτι που δεν περίμενα γιατί δεν έχει σημασία τι έλεγαν τα προγνωστικά, όλα κρίνονται στο live. Κάποιος μπορεί να έχει μια καλύτερη στιγμή, κάποιος μπορεί να έχει μια χειρότερη σε σχέση με το τι έχουμε ακούσει στους δίσκους. Ήθελα να προετοιμάσω τον εαυτό μου αρνητικά επίτηδες έτσι ώστε να μη μου κακοφανεί εάν τελικά δεν πάω στην Eurovision».

Με έντονη δόση χιούμορ, η Klavdia αναφέρθηκε και στα γυαλιά της, τα οποία φαίνεται πως της έπεσαν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της βραδιάς: «Μακάρι, παιδιά, να πάω στην Ευρώπη και να τους βάλω τα γυαλιά! Τα αγαπώ πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα λίγο γιατί μου έπεσαν δυο τρεις φορές και φοβόμουν μην βγω χωρίς γυαλιά, πρέπει να πάω να πάρω 5 – 6 ακόμα», πρόσθεσε με χαμόγελο.

Ποια είναι η Klavdia;

Η Klavdia, πραγματικό όνομα Κλαυδία Παπαδοπούλου, είναι 22 ετών, με ποντιακή καταγωγή και έχει μεγαλώσει στον Ασπρόπυργο. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το «The Voice of Greece», όπου έφτασε μέχρι τον τελικό με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου. Το 2022, κυκλοφόρησε το πρώτο της single, «Lonely Heart», ένα ethnic pop dance κομμάτι που τράβηξε την προσοχή από την πρώτη στιγμή. Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως τον Διονύση Σαββόπουλο, και έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως το «Summer Nostos Festival».

Μετά το «Lonely Heart», η Klavdia συνέχισε με επιτυχημένα singles όπως τα «Χαράματα» και «Βασανίζομαι», τα οποία αγαπήθηκαν από το κοινό. Η ευκολία με την οποία χειρίζεται τη φωνή της, μαζί με τα χαρακτηριστικά της γυαλιά, την έχουν κάνει να ξεχωρίζει.

Στα social media της, ανεβάζει συχνά covers γνωστών τραγουδιών, κερδίζοντας χιλιάδες «likes», ενώ ακόμη και η Κριστίνα Αγκιλέρα σχολίασε θετικά όταν τραγούδησε στο Tik Tok την επιτυχία «Hurt».

Τι σημαίνει “Αστερομάτα”

Το τραγούδι “Αστερομάτα” που παρουσιάζει για τη Eurovision συνδυάζει σύγχρονους και ethnic ήχους, ενώ οι στίχοι του, γραμμένοι στα ελληνικά, μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα.

Αντλώντας έμπνευση από τη γενοκτονία και των ξεριζωμό των Ποντίων, ούσα και η ίδια ποντιακής καταγωγής, η Klavdia τραγουδά για όλους τους ανθρώπους που, εν μέσω ενός ταραχώδους παγκόσμιου περιβάλλοντος από το οποίο δεν λείπουν οι πολεμικές συγκρούσεις, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή “Πρωίαν σε είδον” αποκάλυψε την ιστορία που κρύβεται πίσω από τους στίχους του τραγουδιού, η οποία αφορά στα βιώματα της οικογένειάς της με την προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Η ποντιακής καταγωγής τραγουδίστρια διηγήθηκε πώς οι πρόγονοί της αναγκάστηκαν να εκπατριστούν και να εγκατασταθούν στη Σοβιετική Ένωση, όπου γεννήθηκαν οι γονείς της, αποφασίζοντας να επιστρέψουν στην Ελλάδα το 1991.

“Η “Αστερόματα” είναι μια όμορφη γυναίκα που έχει ωραία μάτια σαν αστέρια” έχει πει.

Η εντυπωσιακή έναρξη

Ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου, δύο εμβληματικά πρόσωπα της Eurovision, ήταν οι παρουσιαστές του Εθνικού Τελικού. Η βραδιά άνοιξε με ένα μοναδικό μουσικό show, όπου οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν το «Waterloo» των Abba και το «Hold Me Now» του Johnny Logan, με τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και της Χορωδίας της ΕΡΤ.

Μετά το show, ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε τα «Shake It» (2004) και «This Is Our Night» (2009), ενώ η Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε το «My Number One» (2005) και το «Die for You» (2001).

Η βραδιά δεν έλειψε από εκπλήξεις, καθώς η Έλενα Παπαρίζου γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια τούρτα που της ετοίμασαν οι συνεργάτες της, ενώ πίσω από τη σκηνή αναγραφόταν η ευχή «Happy Birthday Helena!».

Στη συνέχεια, προβλήθηκε μία ανασκόπηση όλων των τραγουδιών που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό. Στη σκηνή εμφανίστηκε και η Μαρίνα Σάττι, παρουσιάζοντας το περσινό τραγούδι της Ελλάδας, το «ΖARI».

Η εκτέλεση του τραγουδιού ήταν κάπως πιο ροκ, ενώ το σκηνικό ήταν διαφορετικό. Στη σκηνή υπήρχαν και φωτιές, που άναβαν σε κάθε της βήμα!

Η Μαρίνα Σάττι, της οποίας η καριέρα απογειώθηκε μετά την περσινή της συμμετοχή, αποθεώθηκε από το κοινό!

Λίγο πριν την ανακοίνωση του νικητή, εμφανίστηκε ο Theo Evan, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision, ερμηνεύοντας το «Fuego», με το οποίο η Ελένη Φουρέιρα είχε διαγωνιστεί το 2017.

Οι 12 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Οι καλλιτέχνες που διαγωνίστηκαν στον εθνικό τελικό εμφανίστηκαν στη σκηνή με την εξής σειρά (έπειτα από κλήρωση):

Καλλιτέχνης Τραγούδι RIKKI Elevator (Up and Down) Θάνος Λάμπρου Free Love Κώστας Αγέρης Γη μου Andy Nicolas Lost My Way Klavdia Αστερομάτα Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης Παράδεισος Georgina Kalais, John Vlaseros High Road BARBZ Sirens Evangelia Vále Dinamiss Odyssey Nafsica Unhurt Me Xannova Xan Play It!

Οι εμφανίσεις των 12 υποψηφίων στον Εθνικό Τελικό

Elevator (Up and Down) – RIKKI

Free Love – Θάνος Λάμπρου

Γη μου – Κώστας Αγέρης

Lost my Way – Andy Nicolas

Παράδεισος – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης

High Road – Georgina Kalais, John Vlaseros

Sirens – BARBZ

Vále – Evangelia

Odyssey – Ελένη & Μαρία Ντίνα (Dinamiss)

Unhurt me – Nafsica

Play it! – Xannova Xan

Eurovision 2025: Αυτή η συμμετοχή δεν πήρε… βαθμούς από κοινό και επιτροπές

Η Klavdia θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στην Ελβετία. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μετά τον ελληνικό τελικό, που παρουσίασαν η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς. Το τηλεοπτικό κοινό έλαβε γνώση της τελικής κατάταξης των 12 τραγουδιών, η οποία όμως κρύβει μια ιστορία που αξίζει να διηγηθεί.

Στον πίνακα βαθμολογίας, ένα συγκεκριμένο τραγούδι τράβηξε την προσοχή, και όχι για τους καλύτερους λόγους. Η Nafsica, με το κομμάτι «Unhurt me», προσπάθησε να φέρει μια διαφορετική νότα στη μουσική βραδιά.

Ωστόσο, έλαβε 0 βαθμούς, τόσο από το τηλεοπτικό κοινό όσο και από τις δύο κριτικές επιτροπές. Αυτή η βαθμολογία έγραψε ιστορία, καθώς αποτέλεσε μια σπάνια και δραματική στιγμή στον διαγωνισμό.

Ακολουθεί η αναλυτική βαθμολογία των 12 τραγουδιών που συμμετείχαν στον εθνικό τελικό της Eurovision 2025: