Σε ριζικές αλλαγές προχωράει η DC, η οποία μετά την ακύρωση της ταινίας «Wonder Woman 3» με την Γκαλ Γκαντότ, “έριξε” νέα βόμβα με τον Χένρι Καβίλ να μην επιστρέφει τελικά στον ρόλο του Superman.

Παρά την post-credit σκηνή στην ταινία «Black Adam», όπου ο ομώνυμος αντί-ήρωας του DC συναντήθηκε με τον Superman του Χένρι Καβίλ, και την ανακοίνωση τον Οκτώβριο, τελικά ο Βρετανός ηθοποιός δεν θα υποδυθεί ξανά τον Κλάρκ Κεντ και τον Superman.

Εδώ και μερικές εβδομάδες έγινε γνωστό ότι ο σκηνοθέτης James Gunn (Suicide Squad 2, Guardians of the Galaxy) έχει αναλάβει το κινηματογραφικό σύμπαν της DC, σε συνεργασία με τον παραγωγό Peter Safran. Σε αυτό το σύμπαν φαίνεται πως δεν ταιριάζουν ο Χένρι Καβίλ και η Γκαλ Γκαντότ.

Ο James Gunn, μιλώντας για την ακύρωση της Superman ταινίας του Χένρι Καβίλ, ανέφερε πως η DC δεν θα παρατήσει τον ήρωα, αλλά στα σχέδια υπάρχει μια νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα, τον οποίο θα ενσαρκώνει άλλος ηθοποιός.

«Ο Peter και εγώ έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο για την DC, για το οποίο δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ενθουσιασμένοι. Θα είμαστε σε θέση να μοιραστούμε μερικές συναρπαστικές πληροφορίες σχετικά με τα πρώτα μας projects στις αρχές του νέου έτους. Μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα βρίσκεται και ο Superman. Στα αρχικά στάδια, η ιστορία μας θα επικεντρωθεί σε μια νεότερη φάση της ζωής του Superman, οπότε τον χαρακτήρα δεν θα τον υποδυθεί ο Henry Cavill » έγραψε ο James Gunn στο Twitter.

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman's life, so the character will not be played by Henry Cavill.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022