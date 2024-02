Αναστασία Τσιλιμπίου: Μετά το «Αυτή η νύχτα μένει» «πηδάει» στον «Σκαραβαίο»

Αυτή την Κυριακή στις 21:00, ο Alpha φέρνει στις οθόνες μας μια νέα συναρπαστική σειρά, «Ο Σκαραβαίος». Η σειρά υπόσχεται καθηλωτικά επεισόδια γεμάτα άλυτα μυστήρια που απαιτούν εξιχνίαση.

Σε κάθε επεισόδιο, ο “Σκαραβαίος”, ο σκληροτράχηλος επικεφαλής του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής στη ΓΑΔΑ, θα έρχεται αντιμέτωπος με διαφορετικές υποθέσεις και διαφορετικούς θύτες.

Στη νέα σειρά του Alpha, κάνει την επιστροφή της και η αγαπημένη ηθοποιός Αναστασία Τσιλιμπίου. Η ίδια αποκάλυψε την συμμετοχή της στο TikTok, ανεβάζοντας ένα GRWM (Get ready with me) βίντεο από τις ετοιμασίες της για την επίσημη προβολή του πρώτου επεισοδίου.

«Θα εμφανιστώ για ένα επεισόδιο. Η σειρά έχει πρωταγωνιστή τον Γιάννη Τσορτέκη. Είναι αυτοτελή επεισόδια, σε κάθε επεισόδιο εξελίσσεται μία ιστορία μυστηρίου. Φέτος μου έλειψε πολύ το σετ, δεν έκλεισα τηλεόραση, οπότε όταν ξεκίνησα τα γυρίσματα χάρηκα πολύ» ανέφερε χαρακτηριστικά.