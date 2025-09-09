Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 9/9/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
2 ώρες πριν
Οι πιλότοι πίσω από τα Canadair CL-215: «Η ανταμοιβή μας είναι να έχει σβήσει η φωτιά όταν γυρίσουμε σπίτι μας» – Δείτε φωτογραφίες
2 ώρες πριν
Συνελήφθη γιατρός στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι» – Ζητούσε 3.000 έως 5.000 ευρώ από ασθενείς
50 λεπτά πριν
Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: «Επιλογή της κυβέρνησης ήταν να προβεί σε μία τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση», είπε ο Πρωθυπουργός
29 λεπτά πριν
Εξάρχεια: Συνελήφθησαν τα παιδιά γνωστού πολιτικού – Βρέθηκαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλοπ
2 ώρες πριν
Δύο Αμερικανίδες τουρίστριες επιβιβάστηκαν σε πτήση για Τυνησία… αντί για Γαλλία – Πώς προέκυψε το μπέρδεμα
4 ώρες πριν
Η τοποθεσία που χρησίμευε ως γέφυρα για τη μετανάστευση από την Αφρική στην Ευρώπη ανακαλύφθηκε κοντά στην αρχαία Άσσο
3 ώρες πριν
Έκανε στα κρυφά αίτηση διαζυγίου γιατί δεν αντέχει την συμπεριφορά της γυναίκας του – «Από τότε που αποκτήσαμε χρήματα, έγινε στριμμένη και απαιτητική»
2 ώρες πριν
Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν στήριξη από το σύμπαν – «Έρχεται η λύτρωση, η τύχη είναι με το μέρος σας»
7 λεπτά πριν
Θεσσαλονίκη: Συγγενείς θυμάτων προσφεύγουν στα αστικά δικαστήρια κατά της 45χρονης οδηγού Porsche
13 λεπτά πριν