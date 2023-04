Ahsoka: Πρώτο άκρως ατμοσφαιρικό teaser trailer για την νέα σειρά Star Wars – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από αρκετούς μήνες αναμονής, η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer για τη νέα τηλεοπτική σειρά από το σύμπαν του Star Wars, Ahsoka.

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Star Wars Celebration, η Disney παρουσίασε το πρώτο άκρως ατμοσφαιρικό teaser trailer για σειρά «Ahsoka». Πρόκειται για μία sequel σειρά του animated «Star Wars: Rebels», με την Ahsoka Tano αναζητά ακόμη τον Ezra Bridger, 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή του στο φινάλε του “Rebels”.

Just released at #StarWarsCelebration:

Here’s your first look at the new poster for #Ahsoka, coming August 2023 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/KWUrN59YyS

— Star Wars | #TheMandalorian is Now Streaming (@starwars) April 7, 2023