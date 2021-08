Σε ολοκαίνουργιο πλατό-υπερπαραγωγή θα μεταφερθεί ο νέος κύκλος του «Just the 2 of us». Στόχος του Νίκου Κοκλώνη είναι να θυμίζει τη σκηνή της Eurovision με τεράστιο stage και δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων με led εγκαταστάσεις. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις με δεκάδες ονόματα για τις θέσεις των διαγωνιζομένων. Από τον χώρο της τηλεόρασης, η παραγωγή συζητά με τη Δανάη Μπάρκα, τη Δέσποινα Καμπούρη, τον Γιώργο Μαυρίδη, ενώ σχετική κρούση έγινε και στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος έχει μετάσχει στο παρελθόν στο «Just the 2 of us» και ως διαγωνιζόμενος και ως παρουσιαστής. Οσο για τον χώρο της μουσικής, στενό μαρκάρισμα γίνεται στον Άγγελο Διονυσίου και στον Θέμη Αδαμαντίδη, ενώ στο κάδρο μπαίνουν, επίσης, ο Λούκας Γιώρκας, η Μαντώ, η Κωνσταντίνα, η Αγγελική Ηλιάδη, η Ηβη Αδάμου και η Demy.

Πηγή: Reallife