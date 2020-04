Για το πώς πέρασε τις ημέρες της καραντίνας αλλά και τι του είπαν οι κριτές του Just The 2 Of Us για τις αμοιβές τους μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Στη Φωλιά των Κού Κου" ο Νίκος Κοκλώνης.

"Στην καραντίνα φούσκωσα, πέρασα την καραντίνα με γυμναστική, φαγητό, instagram, tik tok και γέλιο. Έχω στείλει μόνο ένα μήνυμα, δεν έχω βγει καθόλου έξω, μόνο στις πρόβες, χθες, είμαι 48 μέρες κλεισμένος. Έστειλα το πρώτο μήνυμα για να δω πώς λειτουργεί. Έγραψα "δεν έχει φαγητό να φάει ο Τρύφωνας Σαμαράς. Πάω σπίτι του. Δεν είχα βάλει κανέναν αριθμό. Μετά έφερα τον Τρύφωνα εδώ και κάναμε καραντίνα μαζί" είπε ο παρουσιαστής και παραγωγός.

Όσο για το "Just The 2 Of Us" ανέφερε τις αλλαγές που γίνονται λόγω κορονοϊού ενώ αποκάλυψε ότι οι κριτές πρότειναν να πάρουν τα μισά χρήματα της αμοιβής τους.

"Δεν θα έχουμε συνωστισμό. Κάναμε όλοι τεστ κορονοϊού χθες. Έχουμε τζάμια ανάμεσα στους κριτές, δεν θα μπορεί ο ένας να ακουμπήσει τον άλλον...Οι τέσσερις κριτές που έχω είναι τόσο καλά παιδιά που όταν έγινε το θέμα με τον κορονοϊό μου είπαν ότι αν εμείς έχουμε συμφωνήσει ένα ποσό 1 να το κάνουμε μισό και θα έρθουμε να δουλέψουμε και έτσι γιατί η ζωή άλλάζει, έχουμε πρόβλημα, θέλουμε σαν παραγωγό να σε στηρίξουμε"

