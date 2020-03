Σε τροχιά αλλαγών μπαίνει ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN με πιθανές ανατροπές στο πρόγραμμα στην απογευματινή και στη βραδινή ζώνη. Όπως δημοσιεύει η Real Life, εξετάζοντας το τοπίο του ανταγωνισμού που βρίσκει το κανάλι να δέχεται πιέσεις από την είσοδο του Mega, το Open σχεδιάζει διορθωτικές κινήσεις και αναδιάρθρωση του προγράμματος, με στόχο να «ανεβάζει» ταχύτητα στο τελευταίο τετράμηνο της σεζόν.

Με άξονα την αλλαγή στην ώρα μετάδοσης, του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, εξετάζονται, σύμφωνα με τη Real Life, διάφορα σενάρια και εναλλακτικές, που για να υλοποιηθούν θα πρέπει να καλυφθούν «τρύπες» που δημιουργούνται στο πρόγραμμα.

Μάλιστα, το κανάλι φέρεται να εξετάζει ακόμα και τη μετακίνηση του δελτίου ειδήσεων από τις 19:00 στις 21:00, στη βάση του «όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά για ένα πολιτικό δελτίο».

Την ίδια ώρα, ολοκληρώνεται προσεχώς το τηλεπαιχνίδι «Ένας για όλους» με τη Μαρία Μπακοδήμου, που κλείνει τον κύκλο στα 90 επεισόδια που είχαν αρχικά εγκριθεί, ενώ η παρουσιάστρια αναλαμβάνει άλλο πρότζεκτ. Εκτός από το «just the two of us» που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 14 Μαρτίου, ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες προσθήκες στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται το επόμενο δεκαήμερο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life.