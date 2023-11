Ξέσπασε σε λυγμούς η Δήμητρα Αλεξανδράκη: Η δημόσια έκκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη βρέθηκε σήμερα (28/11) καλεσμένη η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης η influencer και επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στον Σταμάτη Γαρδέλη και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με το σπίτι του.

Μάλιστα η Δήμητρα Αλεξανδράκη δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και ξέσπασε σε λυγμούς, απευθύνοντας δημόσια έκκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα η γνωστή influencer ανέφερε: «Ο Σταμάτης είναι μία χαρά. Το μόνο του θέμα και ο μόνος λόγο που πήγε στο «I’m a celebrity get me out of here» είναι για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές δυσκολίες. Δεν είναι ότι χρωστάει κάτι, είναι ότι σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο για το ίδιο σου το σπίτι, που κάποτε μία άλλη κυβέρνηση ή το οτιδήποτε σου επέτρεψε να το χτίσεις.

Αλλιώς να μην τους είχατε επιτρέψει να το χτίσουν! Όχι να του γκρεμίσεις αυτό που έχτισε. Και στο τέλος της ημέρας δεν θα γίνει καλύτερη η χώρα αυτή με το να γκρεμίζει τα σπίτια των ανθρώπων. Η χώρα αυτή θα γίνει καλύτερη μόλις αρχίσει να μπαίνει μια τάξη σε άλλα πράγματα».

«Αν μπορώ να φανώ κάπου χρήσιμη, ας είναι για κάποιους ανθρώπους, ειλικρινά, και το κάνω μέσα από την ψυχή μου. Και δεν είναι μόνο για τον Σταμάτη, είναι για πάρα πολύ κόσμο που μιλάω καθημερινά», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ξέσπασε σε λυγμούς: «Και κάνω δημόσια έκκληση στον αξιότιμο και αξιόλογο άνθρωπο, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να το κοιτάξει αυτό το πράγμα. Δεν αφορά εμένα, αλλά αφορά πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους».

«Και είναι αμαρτία από τον Θεό, σε μια τέτοια ηλικία να τους πετάς στο δρόμο. Και δεν έχουν πού να μείνουν. Γιατί να τους πάρεις την τελευταία τους ελπίδα;», τόνισε.