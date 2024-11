Βρετανία: «Ατιμάζει τη βασιλική οικογένεια» – Η άρνηση του πρίγκιπα Άντριου και ο εκνευρισμός του βασιλιά Καρόλου

Ο πρίγκιπας Άντριου αγνοεί την επιθυμία του αδελφού του, βασιλιά Καρόλου, να εγκαταλείψει το Royal Lodge -αξίας 38 εκατομμυρίων δολαρίων- και να μετακομίσει σε μικρότερη κατοικία, προκαλώντας ένταση στις σχέσεις μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον βασιλικό σχολιαστή Κρίστοφερ Ουίλσον, ο Άντριου, με την απόφασή του αυτή, ουσιαστικά «προκαλεί» τον Κάρολο και «ατιμάζει» τη βασιλική οικογένεια, αψηφώντας την επιθυμία του.

Πριν λίγες μέρες, όπως έγινε γνωστό, ο Κάρολος διέκοψε την οικονομική ενίσχυση προς τον άνεργο αδελφό του, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την παραμονή του στο πολυτελές Royal Lodge, το οποίο βρίσκεται στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Ο Άντριου, ωστόσο, φαίνεται αποφασισμένος να παραμείνει στη βασιλική κατοικία, την οποία μοιράζεται από το 2004 με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον.

Η πίεση από τον Κάρολο να εγκατασταθεί στο Frogmore Cottage, που παραμένει άδειο εδώ και πάνω από ένα χρόνο, έχει γίνει επίμονη. Ωστόσο, ο Άντριου ελπίζει να διατηρήσει το Royal Lodge ως κληρονομιά για τις κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία.

Ο Ουίλσον υποστηρίζει ότι η απόφαση του Άντριου προσβάλλει τη βασιλική οικογένεια, καθώς η κατοικία αυτή ανήκε στη γιαγιά τους, μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, Δούκισσα της Υόρκης και Βασιλομήτωρ του Ηνωμένου Βασιλείου, μέχρι τον θάνατό της το 2002.

Σήμερα, το Royal Lodge βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, και, σύμφωνα με τον Ουίλσον, ο Άντριου δεν ενδιαφέρεται πια για τη φροντίδα του.

Στο νέο βιβλίο του, «Charles III: New King. New Court. The Inside Story» (Κάρολος Γ΄: Νέος βασιλιάς. Νέα Αυλή. Η εσωτερική ιστορία), ο συγγραφέας Ρόμπερτ Τζόμπσον αποκαλύπτει ότι η υπομονή του βασιλιά εξαντλήθηκε, οδηγώντας τον τελικά στη διακοπή των παροχών προς τον πρίγκιπα Άντριου.