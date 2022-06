Τζόνι Ντεπ: Κατέληξαν σε ετυμηγορία οι ένορκοι

Σε ετυμηγορία κατέληξαν οι ένορκοι στην υπόθεση Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ και η ανάγνωσή της θα γίνει σε λίγη ώρα.

Οι δικηγόροι των δύο πλευρών βρίσκονται ήδη στο δικαστήριο στην Κομητεία της Φέρφαξ, στη Βιρτζίνια, αναμένοντας την ανάγνωση της ετυμηγορίας του σώματος ενόρκων. Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Ντεπ, ο Χολιγουντιανός σταρ δεν θα είναι παρών, “λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχαν προγραμματιστεί πριν από τη δίκη” και “θα παρακολουθήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο”.

Ο Τζόνι Ντεπ έκανε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ με αφορμή ένα άρθρο της στη Washington Post το 2018, όπου περιέγραφε τον εαυτό της ως επιζήσασα ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

A source close to Johnny Depp confirms he will not be physically present when the verdict is read. #JohnnyDepp #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/XA77um48nf

— Sierra Gillespie (@sierragillespie) June 1, 2022