Μία νέα ανάρτηση έκανε σήμερα ο Τζέρεμι Ρένερ, ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται έπειτα από το τρομακτικό ατύχημα με το εκχιονιστικό.

Στο βίντεο που ανέβασε στο Twitter, ο σταρ των Avengers είναι στο κρεβάτι της εντατικής, έχοντας για συντροφιά την μητέρα και την αδερφή του. Μάλιστα η τελευταία φαίνεται να πλένει το κεφάλι του ηθοποιού με ένα ειδικό σκουφάκι.

Ο Τζέρεμι Ρένερ εμφανίζεται να είναι αρκετά ευδιάθετος παρά τα τραύματά του. Μάλιστα κάνει και χιούμορ, λέγοντας πως επιτέλους κάνει μπάνιο καθώς νιώθει το κεφάλι του «αηδιαστικό». Η ευχάριστη διάθεση του ηθοποιού έχει καθησυχάσει και τους συγγενείς του που καρδιοχτύπησαν τις τελευταίες ημέρες. Η αδελφή του Ρένερ θέλοντας να τον πειράξει, ακούγεται στο βίντεο να λέει «πω, είσαι τόσο σέξι».

«Μια όχι τόσο σπουδαία ημέρα στην εντατική, μετατράπηκε σε μία καταπληκτική ημέρα σπα με την αδελφή και την μητέρα μου. Ευχαριστώ τόσο πολύ» έγραψε ο Τζέρεμι Ρένερ.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023