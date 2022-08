Τζένιφερ Λόπεζ: Δείτε την πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε από τον γάμο της

Νύφη στα social media εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ την Τρίτη (23/8).

Υπενθυμίζεται πως η σούπερ σταρ της ποπ και ο Μπεν Άφλεκ ξανά παντρεύτηκαν πριν λίγα εικοσιτετράωρα στο κτήμα του γνωστού ηθοποιού στην Τζόρτζια.

Η JLo, μετά την εντυπωσιακή τελετή και το τριήμερο γαμήλιο πάρτι, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την πρώτη της φωτογραφία από τον δεύτερο γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ.

Πρόκειται για ένα κοντινό πλάνο από το πρόσωπο της Τζένιφερ Λόπεζ, με το τούλι του νυφικού πέπλου να πέφτει μπροστά.

Ήταν Σάββατο 20 Αυγούστου, όταν η Λατίνα σταρ και ο διάσημος ηθοποιός, λίγες εβδομάδες μετά τον πολιτικό γάμο που έκαναν μεταξύ τους στο Λας Βέγκας, θέλησαν να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης μπροστά στις οικογένειες και τους φίλους τους.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με το TMZ, έφτασε στον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης με βάρκα και στη συνέχεια χαιρέτησε τους λαμπερούς καλεσμένους του.

Το τριήμερο γαμήλιο πάρτι ξεκίνησε την Παρασκευή 19 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή με πικ νικ στον κήπο του κτήματος.

I know it’s so cliche but I LOVE that JLO and Ben Affleck got married 20 years later ❤️ pic.twitter.com/9JZ4lteOHJ

— Whiskey Tango Foxtrot (@LeahJayK) August 21, 2022