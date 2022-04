Τρίτο παιδί για την Αθηνά Οικονομάκου; – Τι απαντά η ηθοποιός

Η Αθηνά Οικονομάκου επέστρεψε στην τηλεόραση έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, αφού πέρυσι τον Μάρτιο είχε αποχαιρετήσει τους συντελεστές της καθημερινής σειράς του Alpha «Έλα στη θέση μου».

Στη Νίκη Κώτσου

Φέτος επέλεξε να κάνει τη διαφορά λέγοντας «ναι» στο «The masked singer», ένα νέο, για τα ελληνικά δεδομένα, σόου. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά με τρυφερότητα για τον σύζυγό της Φίλιππο Μιχόπουλο, αποκαλύπτει ότι μόλις ξεκίνησαν να οργανώνουν τη βάφτιση της κόρης τους και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει δική της εκπομπή, αν φυσικά βρεθεί το κατάλληλο project.

Επέστρεψες στην τηλεόραση ύστερα από έναν χρόνο απουσίας -μετά την ολοκλήρωση της σειράς του Alpha «Έλα στη θέση μου»- και σε βλέπουμε σε κάτι πολύ καινούργιο για εσένα, το πρωτότυπο σόου του ΣΚΑΪ «The masked singer».

Τώρα ένιωσα έτοιμη να το κάνω. Μου άρεσε πολύ το κόνσεπτ και το γεγονός ότι δεν κρίνουμε κανέναν, αλλά προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ποιος κρύβεται κάτω από τη μάσκα με έναν πολύ ψυχαγωγικό τρόπο. Επέλεξα να απαντήσω θετικά, καθώς είναι ένα project που μου φτιάχνει τη διάθεση, με ιντριγκάρει, πολύ πρωτότυπο, σίγουρα κάτι που δεν έχω ξανακάνει, γιατί δεν έχω δει κάτι παρόμοιο στην ελληνική τηλεόραση. Περιλαμβάνει πολύ χιούμορ. Δεν ήταν τυχαίο ότι τόσα χρόνια δεν έκανα τίποτα… Άξιζε τον κόπο που δεν έκανα τίποτα παρεμφερές, για να κάνω αυτό τώρα.

Θέλησες να είσαι κοντά στα παιδιά σου, φαντάζομαι.

Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να βιώσω αυτό το στάδιο με τα παιδιά.

Γενικότερα, τι έχεις στερηθεί αυτά τα δύο χρόνια;

Το ότι εξαιτίας της μάσκας δεν μπορώ να δω πρόσωπα. Υπάρχουν, δηλαδή, άνθρωποι που μπορεί να μου χαμογελάσουν στον δρόμο, που ίσως με αναγνωρίζουν, και εγώ δεν το βλέπω. Δεν έχω κάνει συναντήσεις στο σχολείο του Μάξιμου για να γνωρίσω τις δασκάλες του χωρίς τη μάσκα. Δυσκολεύομαι να πάω άνετα ταξίδια, δεν μπορώ εύκολα να πάω έξω να διασκεδάσω με μια παρέα… Όλη αυτή η δυσκολία και κυρίως ο φόβος. Δεν μπορώ άλλο φόβο, θέλω λίγο περισσότερη ελευθερία, να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τη ζωή.

Αν σου πρότειναν στο μέλλον να συνεχίσεις στην παρουσίαση αναλαμβάνοντας τη δική σου εκπομπή, τι θα έλεγες; Αφήνεις ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο;

Πάντα αφήνω ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Αν μου γίνει μια ανάλογη πρόταση και είναι κάτι που με ενδιαφέρει, θα το κάνω. Δεν έχω στο μυαλό μου κάποιο συγκεκριμένο είδος. Ποτέ δεν λέω «ποτέ», παρόλο που στο παρελθόν μού έχουν γίνει παρόμοιες προτάσεις, αλλά δεν τις δέχθηκα.

Ο Φίλιππος είναι ο ιδανικός σύζυγος με τα δικά σου μάτια;

Δεν ξέρω για τον καθένα ποιο είναι το ιδανικό, αλλά εμένα με καλύπτει ο Φίλιππος σε όλα. Έχει αυτό το χαμόγελο και τη θετική διάθεση που τους κερδίζει όλους. Είναι πολύ αγνή ψυχή, πολύ αγνός άνθρωπος, αισθάνομαι σιγουριά πλάι στον Φίλιππο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπάει τον Φίλιππο. Είναι αδιανόητο αυτό (γέλια)! Έχει μια εσωτερική ηρεμία, παρόλο που δεν είναι πάντα ήρεμος, ξέρει πώς να κρατά τις ισορροπίες, έχει μια σταθερότητα και αυτό μου εμπνέει ασφάλεια δίπλα του.

Ένα από τα μυστικά μιας όμορφης σχέσης ποιο είναι;

Η ειλικρίνεια, η επικοινωνία και ο σεβασμός…

Ως μητέρα, θέλεις να περνούν όλα από το χέρι σου στο σπίτι;

Έχω βοήθεια σίγουρα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Θα ήθελα να μπορούσα να τα καταφέρνω όλα μόνη μου, αλλά αυτό εκ των πραγμάτων δεν γίνεται, οπότε το έχω πάρει απόφαση. Δεν μπορώ να είμαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Με στενοχωρεί αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Κάνω όσα κάνει μια κλασική μαμά.

Σκέφτεστε να κάνετε ένα τρίτο παιδί;

Δεν λέω τίποτα, ο χρόνος θα δείξει για ένα τρίτο παιδί. Ποτέ δεν λέω «ποτέ» και δεν αποκλείω τίποτα. Ούτε αρνητική είμαι, ούτε θετική. Το αφήνουμε και όπως μας τα φέρει η ζωή. Ολοκληρωμένη νιώθω ήδη. Δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι, δεν είναι όμως και κάτι που αποκλείω…

Πότε σχεδιάζετε τη βάφτιση της κόρης σας;

Τη βάφτιση της Σιέννας τη σχεδιάζουμε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν το έχουμε όμως οργανώσει ακόμη, είμαστε ακόμη στη φάση της αναζήτησης. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει στη Σαντορίνη, σίγουρα όμως θα γίνει το καλοκαίρι.

Ενώ είχες περάσει στη Γεωπονική Σχολή, τελικά δεν τη συνέχισες.

Ναι, έτσι είναι και δεν είναι στα πλάνα μου να τη συνεχίσω, γιατί είναι κάτι που

δεν με ενδιαφέρει.

Το ρωτώ μήπως το έχεις με άλλο τρόπο στο μυαλό σου, καθώς, μετά την οικονομική κρίση, πολύς κόσμος επιστρέφει στη φύση.

Έχω γεννηθεί στη Λακωνία και η οικογένειά μου ασχολείται με τη γη. Ο πατέρας μου, που είναι καπετάνιος, έχει κτήματα και είναι η μεγάλη του αγάπη. Εμένα δεν με ενδιέφερε ποτέ να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα ποτέ τόσο ριζικά τρόπο ζωής. Δεν νομίζω να πήγαινα μόνιμα ποτέ στην επαρχία ή σε μια άλλη πόλη, αφού στην Αθήνα βρίσκεται και η δική μου δουλειά και του συζύγου μου.

Παρόλο που έχεις φύγει από τη Μάνη, επιστρέφεις συχνά, νιώθεις ότι είναι ο τόπος σου.

Έχει ανακαινιστεί το πατρικό του πατέρα μου και έτσι τώρα έχουμε μεγαλύτερη άνεση και στη διαμονή. Τώρα το έχουμε και σαν εξοχικό πια… Μας αρέσει γιατί βλέπουμε και τους δικούς μας ανθρώπους και τα παιδιά μας γνωρίζουν τον τόπο τους.

Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου μετά τη γέννηση των παιδιών σου και την πανδημία; Γυμνάζεσαι;

Πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που δεν γυμναζόμουν, αλλά το τελευταίο τρίμηνο ξεκίνησα συστηματικά pilates και το έχω επιβάλει στον εαυτό μου γιατί με βοηθά πολύ. Μου έχει λύσει το πρόβλημά μου με τη γυμναστική, κάτι που δεν είχα καταφέρει ποτέ τα τελευταία χρόνια. Γενικά νιώθω καλύτερα που έχω ξαναβάλει την άσκηση στη ζωή μου, που τα καταφέρνω, και είμαι πολύ υπερήφανη γι’ αυτό.

Τι θα έλεγες στις γυναίκες που θα ήθελαν να μάθουν ένα μυστικό ομορφιάς από εσένα;

Ένα πολύ κοινότοπο και καθόλου μυστικό, που κάνω καθημερινά και με βοηθά, είναι να καθαρίζω και να ενυδατώνω το πρόσωπό μου.

Είσαι από τις πρώτες και πολύ επιτυχημένες influencers, εξακολουθείς να απολαμβάνεις την Instagram εκδοχή σου;

Μπήκα στον κόσμο του Instagram το 2013, δεν ήμουν από τις πρώτες, ωστόσο αργότερα προχώρησα δυναμικά. Πήρε μεγάλη έκταση και απέκτησα πολλούς followers. Η ζωή είναι γενικότερα διαφορετική από την ημέρα που μπήκαν τα social media στην καθημερινότητά μας.

Δραστηριοποιείσαι και επιχειρηματικά σχεδιάζοντας κοσμήματα και ρούχα με τη Μαίρη Συνατσάκη. Σε ευχαριστεί η ενασχόλησή σου με τη μόδα;

Τα All Over by Athina Oikonomakou είναι τα κοσμήματά μου και τα Project Soma τα ρούχα, για τα οποία βγάζουμε την ανοιξιάτικη κολεξιόν. Η αλήθεια είναι ότι το παλεύουμε, γιατί είναι δύσκολοι οι καιροί και ανατρέπονται τα πάντα.

Σχετικά με το κίνημα #MeToo, το οποίο ξεκίνησε από τον καλλιτεχνικό χώρο, ποια είναι η γνώμη σου;

Έγινε μια πολύ καλή αρχή και δόθηκε η ώθηση για όλες και όλους, ώστε να μιλούν παραπάνω. Ενας άνθρωπος που προβαίνει σε κάθε είδους κακοποίηση πρέπει να τιμωρείται και να οδηγείται σε ειδικούς, σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους, ώστε να βοηθήσουν στο πρόβλημά του. Γενικότερα, είναι καλό που πλέον υπολογίζονται όπως πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα και, πιο συγκεκριμένα, τα δικαιώματα των γυναικών.

